La terribile malattia di Lady Gaga | La disperazione nei suoi occhi

Artista bella e completa che riesce a portare al successo, con gran naturalezza, tutto quello che fa. La sua vita però non è così idilliaca: combatte, infatti, da diversi anni con un avversario invisibile che non gli rende la vita affatto facile.

Joanne Stefani Germanotta, conosciuta oggi come Lady Gaga, è nata a New York l’8 marzo 1986 ed ha origini italo-americane. Primogenita di un imprenditore informatico, Joseph Germanotta, e di una donna molto cattolica che dedica la sua vita al crescere delle figlie, Cynthia Louise Bissett.

Leggi anche >>> Lady Gaga confessa il suo dramma

Fu proprio quest’ultima ad imporre, sia a Joanne che alla sorella minore Natali, lo studio di almeno uno strumento. Quindi Joanne, all’età di 4 anni, scelse il pianoforte che studiò per molti anni. Crescendo, oltre la musica, coltivò la passione per la recitazione. Con l’iscrizione alla New York University dà il via al suo sogno frequentando il corso d’arte drammatica. Nonostante fossero molti i provini fatti da lei non trovò ingaggi nel mondo di Broadway.

La carriera di Lady Gaga

Fu scoperta dal produttore Rob Fusari e con lui assumerà il nome d’arte “Lady Gaga”. Nome con il quale oggi viene riconosciuta in tutto il mondo.

Insieme cercano ingaggi fino al momento in cui non viene notata dalla “Streamline Records” dando così inizio alla sua gavetta. Il debutto fu con l’album “The Fame”. Grazie a questo la sua splendida voce sale come un fulmine in vetta a tutte le classifiche in particolar modo grazie ai singoli “Just Dance”, Poker Face” e “Paparazzi”.

Leggi anche >>> Superbowl, Lady Gaga emoziona tutti con una straordinaria esecuzione dell’inno americano VIDEO

Da quel momento fu tutto un susseguirsi di successi oltre che per la musica anche per le sue performance. Tanto da essere definita dal pubblico e dalla critica la “Nuova Madonna”.

Ci ha stupiti con ben 5 tour mondiali. Il sesto, purtroppo, non è andato benissimo. E’ partito il primo agosto 2017 e si sarebbe dovuto concludere il 18 dicembre 2018. La cantante però ha dovuto anticipare la chiusura annullando le ultime 10 tappe in Europa. Scopriamo il motivo.

Lady Gaga e la sua malattia

Proprio con il sesto tour mondiale alla nostra star arrivano le prime avvisaglie di quella che sarà la sua condanna. Disturbi del sonno, dolori persistenti per tutto il corpo e rigidità muscolare ..scopre di soffrire di “Fibromialgia”. Un duro colpo per la cantante che ha a che fare con una delle malattie più subdole esistenti.

Leggi anche >>> Lady Gaga: l’aborto dopo la violenza sessuale, un dramma che le ha sconvolto la vita

Difficile da diagnosticare in quanto i pazienti sono apparentemente sani e non viene rilevata neanche dietro test clinici ed analisi. E’ un vero e proprio disturbo della percezione del dolore e i sintomi sono: dolore diffuso e persistente, la mancanza di forze, rigidità muscolare, parestesie, mal di testa e disturbi del sonno. Sono tante le strade intraprese per far fronte a questa malattia perchè in realtà non esiste una vera e propria cura.

La nostra Lady Gaga ha deciso di fare da portavoce, mettendo la sua fama a disposizione, dichiarando: “Voglio contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e a mettere in contatto le persone che ne soffrono”.

Noi, d’altro canto, glielo auguriamo con tutto il cuore. Cha la sua crociata possa andare avanti nei migliori dei modi.