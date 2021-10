Luca Tommassini parla del suo matrimonio | Svelata la data delle nozze

Luca Tommassini svela la data del suo futuro matrimonio inaspettatamente, tramite un post sul suo profilo Instagram, suscitando i commenti dei suoi followers che iniziano a scherzare sul fatto.

Luca Tommassini nato a Roma il 14 Febbraio 1970, è un coreografo, ballerino ed attore italiano di grande successo che ha collaborato con alcuni dei maggiori esponenti dello spettacolo italiano.

All’età di 9 anni intraprende il suo percorso nella danza, frequentando la scuola di Enzo Paolo Turchi, e solo 3 anni più tardi inizia la sua carriera tra il teatro, il cinema e la televisione.

A 17 anni arriva la sua prima vera e propria opportunità di carriera conquistando il ruolo di primo ballerino nel programma di Pippo Baudo, “Festival”, nella quale affianca la sua ex compagna di scuola di danza, Lorella Cuccarini.

Nel 1993, dopo alcune collaborazioni in diversi programma televisivi, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove entra a far parte del corpo di ballo di Madonna, per poi arrivare al fianco di artisti come Janet Jackson, Prince, Kylie Minogue e Michael Jackson.

Il ballerino italiano ha dichiarato di aver avuto una relazione con Heather Parisi per oltre un anno, per poi lasciare tutti a bocca aperta dopo aver dichiarato di essere bisessuale.

Le future nozze di Tommassini

Luca Tommassini in un post sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo futuro matrimonio, dichiarazione che ha scatenato i commenti dei followers che ironicamente raccontano le loro disavventure riguardo il matrimonio.

Il ballerino romano decide quindi di annunciare anche la data del suo futuro matrimonio.

“Tu quando ti sposi ? Quando diventerà obbligatorio”, così Tommassini nel suo post ironico lascia tutti a bocca aperta con la dichiarazione che nessuno di noi si aspettava.

La data del suo matrimonio potrebbe essere più lontana di quanto pensassimo, vista la sua vita stravagante e senza freni.

Luca Tommassini dichiara quindi di non volersi impegnare in un matrimonio e rimanere celibe, ed ancora sul mercato per la gioia di tutte le sue fans.