La moneta con errori di conio più costosa di sempre | Cercatela tra le vostre

La moneta con degli errori di conio più costosa di sempre può essere proprio tra le vostre monete, ed una di esse è stata messa in vendita ad un prezzo che non immaginerete mai.

Da non confondere con le variazioni di conio, gli errori di conio sono tutti quelli errori commessi in fase di produzione della moneta stessa, che la rendono completamente diversa dal progetto iniziale.

Ci sono 9 errori tipici di coniazione, dal più invisibile ed impercettibile fino a quell’errore che rende la moneta in un esemplare unico con il suo particolare errore.

Di seguito i 9 errori di conio più comuni:

Decentrazione, dove il conio o lo stampo non colpisce correttamente la moneta decentrando la figura;

dove il conio o lo stampo non colpisce correttamente la moneta decentrando la figura; Tondello deformato, una deformazione che colpisce la parte interna di una moneta bimetallica;

una deformazione che colpisce la parte interna di una moneta bimetallica; Doppio dritto o doppio rovescio , è quella moneta che ha la stessa figura stampata su entrambi le parti;

, è quella moneta che ha la stessa figura stampata su entrambi le parti; Parti mancanti o aggiunte , la stampa della moneta presenta delle impurità a causa del cambiamento subito ogni anno;

, la stampa della moneta presenta delle impurità a causa del cambiamento subito ogni anno; Conio stanco, la moneta presenta una stampa poco calcata e quindi di difficile lettura;

la moneta presenta una stampa poco calcata e quindi di difficile lettura; Salto di conio , la stampa viene effettuata per 2 volte sulla stessa moneta, creando una doppia immagine;

, la stampa viene effettuata per 2 volte sulla stessa moneta, creando una doppia immagine; Monometalliche, è un errore in cui una moneta di base bimetallica viene prodotta con un solo metallo;

è un errore in cui una moneta di base bimetallica viene prodotta con un solo metallo; Tranciatura del tondello, è un errore derivato dalla mancanza di un pezzo dal bordo della moneta;

è un errore derivato dalla mancanza di un pezzo dal bordo della moneta; Escrescenza di conio, è quella moneta colpita da un piccola goccia di metallo in più in fase di stampa.

La moneta più costosa

Le monete con errori di conio sono considerate uniche nel loro genere, visto l’imprevedibile errore a cui può essere sottoposta ogni moneta. Proprio per questo motivo alcune di esse hanno un valore immenso, che con il passare del tempo tende ad aumentare.

Oggi si possono fare molti affari sui vari siti di e-commerce come Ebay, grazie alla presenza di annunci di vendita che riguardano proprio queste particolari ed uniche monete dal valore superiore rispetto al loro prezzo di vendita.

Proprio su Ebay è in vendita la moneta da 1 euro più costosa mai vista prima, con un prezzo di partenza di ben 99mila euro. La moneta è caratterizzata da ben 2 errori di coniazione, rendendola così l’unica moneta con questi particolari errori.

Più precisamente la moneta da 1 euro del 2003, presenta nella sua parte frontale una stampa non esattamente corretta lasciando trasparire 3 stelline, mentre nella sua parte posteriore troviamo uno spazio vuoto creato dalla mancanza di una stella nella circonferenza della moneta.

Quindi si hanno un “conio stanco” nella parte anteriore e un errore dalle “parti mancanti o aggiunte”, i 2 errori meno comuni nella stampa delle monete.

Una moneta simile dal valore così alto potrebbe essere presente, perché no, tra le nostre monete che lasciamo in giro per casa o nell’auto, ma sicuramente dopo aver letto questo contenuto avrete più attenzione per le monete che userete.