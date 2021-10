Roberta Bruzzone cambia mestiere: l’annuncio

Dal caso di Avetrana, è diventata un volto noto della cronaca nera e giudiziaria italiana. Ora, però, ha un altro progetto in ballo

E’ stata lei stessa, con un post sul suo profilo Instagram, a fare lo sconvolgente annuncio. Parliamo di Roberta Bruzzone, una delle criminologhe più famose d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberta Bruzzone: chi è la criminologa della televisione italiana

Molto spesso ospite nelle principali trasmissioni per commentare i principali fatti di cronaca nera. Adesso, però, per lei una nuova avventura.

La criminologa Roberta Bruzzone

48enne, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in ambito criminologico. Psicologa forense, è divenuta nota principalmente per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberta Bruzzone, intervista esclusiva alla famosa criminologa. Il futuro: “Sempre sulla scena del crimine e…in viaggio con la mia Ducati”

Ma da quel momento è diventata una esperta ricorrente nei talk show che trattano i cari principali (e, purtroppo, spesso, più efferati) della cronaca nera e giudiziaria italiana. Ha diverse pubblicazioni alle spalle su questi temi. E’ stata per diverso tempo ospite fissa del programma “Porta a porta”.

La sua presenza scenica, però, l’ha portata a fuoriuscire dai programmi inerenti il proprio ambito professionale. E’ stata, per esempio, giurata di “Ballando con le stelle”.

Il nuovo “lavoro”

Proprio collegato a questa sua capacità di reggere bene l’urto della telecamera, troviamo adesso la nuova avventura annunciata dalla stessa Bruzzone tramite il proprio profilo Instagram. Sarà al cinema. Sì, avete capito benissimo.

Proprio in queste ore, Sky ha annunciato le riprese di “(Im)Perfetti Criminali”, il nuovo film Sky Original, prodotto Cinemaundici e Vision Distribution. Diretto da Alessio Maria Federici e scritto da Ivano Fachin, Luca Federico, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, è una commedia sul valore dell’amicizia e sulla possibilità del riscatto sociale. I protagonisti sono Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo, Guglielmo Poggi, Babak Karimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Delitto di Avetrana: Michele Misseri non ha ucciso Sarah Scazzi, la consulente Bruzzone abbandona il caso

“(Im)Perfetti Criminali” arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Si tratta di una commedia che ha come sfondo un improbabile crimine, che li porterà in un vortice di incontri, avventure e insidie, ma anche qualche sorpresa. Un film sull’amicizia e un cast di giovani. Dove, però, abbiamo una sorpresa.

Una parte sarà riservata proprio a Roberta Bruzzone, che interpreterà se stessa. La criminologa ha annunciato, raggiante, questo progetto sulla propria pagina Instagram. Vedremo come se la caverà.