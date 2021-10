Anna Tatangelo: le foto in bianco sono da “infarto”, ma il particolare non passa inosservato

Apprezzata non solo per la sua arte, ma anche per la sua bellezza. Le foto in bianco e nero fanno impazzire i fans.

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. E gli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram sono favolosi.

Anna Tatangelo: carriera e vita privata

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020.

Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori. Sulla scena e su Instagram è sempre bellissima. Ma questa volta si è proprio superata.

Il bianco e nero

Gli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram sono di una sensualità unica. E non solo per l’immancabile fascino del bianco e nero nelle fotografie. Ma di certo per lei. Che posa con solo addosso una camicia di colore bianco.

Anzi, no. C’è un altro indumento che non ti aspetti. E che, anzi, non è affatto associato a sensualità. Ma addosso ad Anna Tatangelo tutto diventa sexy e sensuale. Anche un paio di calzini bianchi di spugna. Anna li indossa negli scatti pubblicati.

“Ha tolto i tacchi quella principessa” il messaggio di accompagnamento alle foto. E i fan la apprezzano moltissimo anche così.