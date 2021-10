La piccola di casa Ferragni ed il suo fidanzato modello ed influencer. Ecco chi è

Una famiglia sotto i riflettori, pardon davanti alla webcam, non solo le sorelle Ferragni, ma anche i rispettivi partner devono sottostare alle regole dello showbiz di famiglia.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno costruito un modello imprenditoriale e di vita, una sorta di Truman Show che ha portato loro fama e ricchezza. Una modalità che stanno seguendo anche altri membri della famiglia reale di Instagramlandia.

Leggi anche -> Fedez e Chiara Ferragni: due cuori, due bambini e una “capanna”. Insomma, la loro…

La sorellina

Valentina Ferragni nasce a Cremona nel 1992 ed è la più piccola di casa Ferragni. Si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Linguaggio dei Media con una tesi sull’influenza dei social blogger sulla società (aveva materiale di prima mano, ovviamente).

Leggi anche -> Chiara Ferragni: da sola fattura quanto una multinazionale | La cifra è da capogiro

Come la sorella maggiore, Valentina è imprenditrice di sé stessa. Ha creato una linea di gioielli, la Valentina Ferragni Studio che ha come logo una V. Anche come influencer ha il suo seguito, non come Chiara, ma conta su Instagram ben 4 milioni di followers.

Il fidanzato

Anche il fidanzato di Valentina, Luca Vezil, ha il suo seguito, il numero di “seguitori” si attesta intorno al milioncino. I due sono insieme da otto anni. Ma chi è Luca? Igienista dentale (sì, come Nicole Minetti…) nasce a Genova nel 1991. Il suo sogno di bambino era diventare dentista come ha dichiarato a Vanity Fair: “…Quando accompagnavo mio fratello allo studio perché portava l’apparecchio vedevo il dentista molto sicuro di sé e mi affascinava: inutile dire che i miei erano contentissimi. Verso i 17 anni ho avuto, però, qualche dubbio e ho pensato di fare Design: non mi vedevo sempre nello stesso studio con le stesse persone dentro a quattro mura. In estate lavoravo come bagnino e il proprietario dello stabilimento era un professore di Odontoiatria che mi ha suggerito la strada dell’igienista, una libera professione che mi avrebbe permesso di gestire i pazienti in autonomia. È stato il giusto compromesso.”

A 21 anni conosce Valentina e la sua famiglia social, da lì a poco apre anche lui un blog. Nel 2021 fa anche televisione, partecipa infatti a MTV Cribs, un format in cui le celebrities aprono la porta delle loro dimore ai telespettatori.

Leggi anche -> Buon sangue non mente | Ecco cosa fa il più piccolo dei figli del…

Ma il sogno più grande di Luca non è legato alla carriera. Parlando dell’essere zio ha dichiarato: “essere zio è stupendo perché ti fa avere il meglio del bambino. Quando è nato ero sanamente invidioso perché mi piacerebbe davvero tanto avere un bambino da spupazzare e da crescere: è quello che vorrei di più nella vita”.

Un invito non troppo velato a Valentina…