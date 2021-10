Silvia Toffanin | Ecco cosa faceva prima di diventare famosa

Ha continuato a seguire il suo percorso con dedizione. Dopo tanta gavetta è riuscita a diventare uno dei volti più apprezzati di Mediaset.

Silvia nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979. Cresce a Cartigliano (VI) con i genitori e sua sorella Daiana. E’ bilingue, in quanto sua madre è australiana, quindi si iscrive all’Università Cattolica del Sacro Cuore frequentando il corso di lingue e letterature straniere in cui si laurea in breve tempo. Da sempre interessata al mondo dello spettacolo e della moda.

Oggi è, ormai, un volto noto e rassicurante della televisione italiana. Con il suo “Verissimo” informa e ci tiene compagnia nei pomeriggi invernali. Silvia Toffanin, oggi 42enne, ha ormai raggiunto la sua dimensione.

Silvia Toffanin: gli esordi

Inizia, come molte donne dello spettacolo, con l’esperienza di Miss Italia. Siamo nel 1997. Il suo esordio in televisione, sulle reti Mediaset, è però del 2001. Come “Letterina” nel fortunato quiz condotto da Jerry Scotti, “Passaparola”. Un trampolino di lancio per diverse donne dello spettacolo: una su tutte, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e conduttrice di grande successo.

Negli anni, però, la carriera di Silvia Toffanin ha preso una piega più “tranquilla” e “casalinga” rispetto a quella della showgirl. Dal 2004, infatti, conduce “Verissimo”, rotocalco di informazione pomeridiana di Mediaset.

Proprio in Mediaset ha costruito la totalità della sua carriera. Anche perché Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Il lavoro prima del successo

Ma, prima del successo e della carriera televisiva, Silvia Toffanin era una ragazza come tante altre. Che sognava una carriera importante, ma che nel frattempo studiava e lavorava. Faceva la barista, Silvia. Un lavoro “normale”, come quello di tanti giovani. Che, magari sottopagati, lo usano però come soluzione per potersi pagare gli studi e proseguire il proprio percorso. Non era quello che voleva. E infatti ha continuato, con abnegazione.

Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004, si è laureata nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su “I telefilm americani per adolescenti”. E oggi è una delle professionalità più apprezzate di Mediaset.