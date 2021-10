Dalle stelle alle stalle, ecco che fine ha fatto la showgirl Simona Tagli

Scomparsa dal teleschermo già da un po’, Simona Tagli si è inventata una nuova carriera, il suggerimento è arrivato, pensate… dal suo cognome.

Simona Tagli nasce a Milano nel 1964. Studia danza classica alla Scala e comincia a fare la modella. Da qui le prime apparizioni come valletta nelle prime trasmissioni di una neonata Canale 5.

La carriera televisiva

Comincia ad acquisire visibilità con le partecipazioni a Drive in e al MegaSalviShow.

Ma è negli anni Novanta, grazie al Cruciverbone durante la Domenica In condotta Gigi Sabani che conquista il cuore degli spettatori. I suoi stacchetti mentre gira le caselle facendo roteare la lunga chioma bionda sono rimasti impressi nella memoria di tutti.

Sempre con Sabani condurrà anche Piacere Raiuno e Il grande gioco dell’Oca – Stasera mi butto, mentre con Ettore Andenna condurrà un programma cult della televisione di una volta: Giochi senza frontiere.

Decisamente il decennio dei Novanta è quello che le ha regalato tante soddisfazioni professionali. Passata a TMC sarà molto presente nel palinsesto, non solo con programmi di varietà, ma anche legati allo sport, in particolare l’automobilismo.

Nel suo palmarès non possono mancare la copertina di Playboy d’ordinanza e, ovviamente, un’Isola dei Famosi, da cui però si ritira.

I suoi amori

Quando la carriera comincia a rallentare, Simona si dedica allo studio e si laurea in architettura, ma non ha mai trascurato l’amore.

I rumors parlano di una lunga relazione con Antonio Zequila e di una liaison con il principe Alberto di Monaco.

Di ufficiale si conosce il matrimonio, durato tre anni, con Fabio Anelli. Mentre è ancora sposata, conosce il mellifluo (nel senso del miele) Francesco Ambrosoli. Un colpo di fulmine, a detta della stessa Simona. A questo punto la showgirl aspetta un matrimonio che non arriverà mai. I due si lasceranno poco dopo la nascita della loro unica figlia, Giorgia e si daranno battaglia in tribunale per l’affido della bimba.

Dopo la fine di questa relazione, Simona ha deciso di rimanere casta, anche se ora, dopo dieci anni, si dice pronta per aprirsi di nuovo all’amore.

Una donna indipendente

Abbandonato lo spettacolo per seguire sua figlia, Simona si è costruita una carriera alternativa di tutto rispetto.

Ha aperto a Milano, zona San Vittore-Washington, un centro che aiuta le mamme a sentirsi belle. Un salone-coiffeur in cui è possibile portare con sé i propri figli. Qui i bambini hanno a disposizione giochi di vario genere, mentre ogni postazione prevede un iPad in modo tale che le signore possano rimanere connesse o leggere in attesa del loro turno di acconciatura. E magari fare un bel cruciverba…

