Per Demi Moore le dimensioni contano… Eccome! La foto che imbarazza i social

C’è un oggetto a cui Demi Moore sembra molto interessata. D’altra parte, dovrebbe saperlo che negli anni ha provocato molti uomini…

I doppi sensi sarebbero facili. E, probabilmente, anche lei qualcuno se lo cerca pure… Una delle ultime foto pubblicata da Demi Moore sul proprio profilo Instagram si presta proprio a battute da osteria.

Demi Moore: sex symbol del passato

E, in effetti, per molti anni Demi Moore ha suscitato gli appetiti impuri di molti uomini. Ovviamente attratti dalla sua avvenenza e dalla sua sensualità. Ma anche da alcune parti che ne hanno messo in mostra non solo il talento recitativo.

Ma anche le forme. Fra le sue interpretazioni più note si possono ricordare “Ghost – Fantasma” (1990), “Codice d’onore” (1992), “Proposta indecente” (1993), “Rivelazioni” (1994), “La lettera scarlatta” (1995), “Striptease” (1996) e “Soldato Jane” (1997).

E’ stata sposata con l’altro grande divo anni ’90, Bruce Willis. Ma non è stata questa la sua relazione sentimentale che più ha fatto parlare. Nel settembre 2005 ha sposato l’attore Ashton Kutcher, di 16 anni più giovane di lei. Dopo la separazione annunciata nel novembre 2011, la coppia ha divorziato nel 2013.

Le dimensioni contano

Insomma, nel corso della sua vita e della sua carriera non è mai stata una puritana. E i fan, probabilmente, l’hanno apprezzata anche per questo. E adesso, a 58 anni, continua a non esserlo. In uno dei suoi ultimi post su Instagram la vediamo infatti vestita in maniera sgargiante con un abito lungo multicolor. Stivali color senape.

“Ammirando l’arte” scrive a commento della foto. Il punto è che nella foto la vediamo ritratta all’interno di quello che sembra un museo d’arte moderna. A pochi metri da una installazione che raffigura un pene gigante. Ad altezza naturale. Demi Moore sembra molto interessata all’oggetto.

E basta conoscere l’abc della lingua inglese per vedere come i suoi fan si siano sbizzarriti nei commenti al post…