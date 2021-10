Ricordate Victoria Cabello? Ecco perché è sparita dalla tv | La malattia che non le da tregua

Negli ultimi anni, purtroppo, non l’abbiamo più vista in azione. Victoria Cabello è stata molto male. Ecco cosa ha avuto.

Per anni tra le conduttrici più apprezzate e ricercate della televisione italiana. Ma negli ultimi anni abbiamo perso di vista Victoria Cabello. Purtroppo la conduttrice con cittadinanza italiana e britannica è stata molto male.

Victoria Cabello: la carriera

In realtà la sua carriera inizia al cinema, nel 1995 con “Ragazzi della notte” di Jerry Calà. Poi, per una decina di anni, conduce diverse trasmissioni su MTV. Questo la rende molto conosciuta soprattutto negli ambienti musicali e tra il pubblico giovanile. La carriera viaggia a gonfie vele con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2006.

In mezzo, tante trasmissioni di successo, tra cui “Le Iene” e “Quelli che il calcio”. Torna anche al cinema nel 2008 con “Il cosmo sul comò” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Negli ultimi anni, purtroppo, non l’abbiamo più vista in azione. Victoria Cabello è stata molto male. Ecco cosa ha avuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Torrisi racconta la sua terribile malattia: È già in stadio avanzato

La malattia

La malattia arriva dopo una vita in cui Victoria, oggi 46enne, ha avuto alcuni dispiaceri enormi. In un’intervista nel 2014 ha raccontato di avere perso il suo primo fidanzato in un incidente stradale a 19 anni (Guidino Abbate, figlio del pilota e costruttore motonautico Bruno) e di avere perciò passato un periodo difficile.

Negli ultimi anni inoltre è stata affetta dalla malattia di Lyme. Si tratta di un male di origine batterica che si manifesta con eritemi cutanei su torace, addome, dorso e natiche che possono ingrandirsi fino a raggiungere una dimensione variabile tra i 10 e i 50 cm. Tra i sintomi anche mal di testa e dolori articolari. I luoghi nei quali è più facile contrarla sono le zone boschive. Si tratta di una malattia diffusa soprattutto all’Estero. In Italia la troviamo soprattutto in Trentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La terribile malattia che sta frenando la carriera di Nancy Brilli: operata 8 volte

Purtroppo Victoria Cabello l’ha contratta e ha dovuto sopportare dure cure antibiotiche. Si giustificano così i suoi anni di assenza dalla televisione. Noi speriamo di rivederla presto.