Antonella Mosetti sparisce dagli schermi, ma solo quelli televisivi: ecco come “mangia” oggi

Lontana dagli schermi televisivi. Ma assai presente su quelli di computer, tablet e cellulari. Ecco cosa fa nella vita.

Che fosse una donna molto sensuale e sexy lo abbiamo sempre saputo. Fin da quel lontano 2003, quando era una delle ballerine principali di “Ciao Darwin” e la vedevamo spesso in autoreggenti nere. Ma il “nuovo lavoro” di Antonella Mosetti è davvero sorprendente.

Antonella Mosetti: la carriera

Sì, è passato tanto tempo dalla partecipazione al fortunato programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma la carriera di Antonella Mosetti non si è fermata lì. Ha anche condotto programmi di successo come “Paperissima sprint”. Insieme a due “mostri sacri” come Mike Bongiorno e il Gabibbo.

Nell’autunno del 2016 partecipa come concorrente, inizialmente in coppia con la figlia Asia, alla prima edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dove viene eliminata nel corso della sesta puntata.

Vanta anche alcune interpretazioni cinematografiche, come quella in “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone.

Antonella Mosetti: cosa fa adesso?

In realtà, l’esordio non è stato con “Ciao Darwin”, ma, come per tante showgirl italiane, “Non è la Rai”, di Gianni Boncompagni. Siamo tra il 1993 e il 1995. E chi l’avrebbe mai detto che quasi 30 anni dopo, Antonella Mosetti avrebbe fatto questo “mestiere”.

In effetti gli ultimi anni hanno segnato grandi cambiamenti nella vita di Antonella Mosetti. Dal 2007 al 2012 è stata legata sentimentalmente allo schermidore italiano, Aldo Montano. La loro relazione non è finita bene.

Oggi, quindi, Antonella Mosetti ha una vita totalmente nuova. Lontana dagli schermi televisivi. Ma assai presente su quelli di computer, tablet e cellulari. Perché su Instagram è attivissima e seguitissima. I suoi scatti sensuali e sexy sono sempre molto apprezzati dagli uomini.

Ma Antonella Mosetti va oltre, molto oltre. Attualmente la sua principale fonte di guadagno è OnlyFans. Esattamente. Il social più spinto che esista in questo momento. Dove non ci sono restrizioni sui contenuti hot e anche pornografici. Tutto a pagamento, ovviamente. “Io ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta” ha detto in una recente intervista.