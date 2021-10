Il dramma di Antonella Mosetti dopo la perdita del figlio: “Ho rischiato di moire..”

Il doloroso racconto della showgirl, per anni legata sentimentalmente allo schermidore italiano Aldo Montano.

E’ una storia drammatica quella raccontata da Antonella Mosetti. E poteva esserlo ancora di più. La showgirl è stata per anni legata allo schermidore italiano Aldo Montano. Il dramma raccontato con il cuore in mano li riguarda entrambi.

Antonella Mosetti e Aldo Montano

Oggi 46enne, Antonella Mosetti esordisce in tv nel 1993 nel fortunato rotocalco pomeridiano di Gianni Boncompagni, “Non è la Rai”. Un programma che ha lanciato diverse donne dello spettacolo, tra cui Ambra Angiolini. Poi diventa prima ballerina del corpo di ballo di “Ciao Darwin”, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso della sua carriera, anche la conduzione di “Paperissima sprint”, con Mike Bongiorno e il Gabibbo. E una piccola parte nel film di Carlo Verdone, “C’era un cinese in coma”.

Più giovane di qualche anno, Aldo Montano. Oggi 42enne, schermidore tra in più noti in Italia. Specializzato nella sciabola, e campione olimpico individuale ai Giochi di Atene del 2004. Una fama, la sua, che va ben oltre il suo sport, essendo diventato anche un personaggio televisivo. Grazie alle sue partecipazioni a reality come “La fattoria”, ma anche per via dei suoi flirt famosi. Su tutti, quello con Manuela Arcuri.

Dal 2007 al 2012 è stato legato sentimentalmente ad Antonella Mosetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF VIP, Antonella Mosetti, “Bugie su Aldo Montano, il papà di Asia ed i provini”

Il dramma di Antonella e Aldo

Proprio con riferimento alla loro storia d’amore, il dramma raccontato dalla showgirl. La donna ha parlato con grande dolore al settimanale “Chi”. A 360 gradi, anche sulla fine del rapporto con Montano. Una fine un po’ tesa, dopo tanti anni di convivenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Che paura per Aldo Montano: in ospedale per shock anafilattico!

Ma non è stato quello il momento di maggiore dolore dei due. Antonella Mosetti ha infatti raccontato le gravidanze avute, terminate entrambe, purtroppo, con la perdita dei bambini. Un dolore che nessuna donna vorrebbe vivere. Problemi, peraltro, costanti, quelli di Antonella Mosetti, che ha perso un altro bimbo con un altro compagno: “Ho rischiato di morire” ha detto, ricordando quei momenti difficili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Mosetti sparisce dagli schermi, ma solo quelli televisivi: ecco come mangia oggi