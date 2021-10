Jonathan Kashanian rivela il suo primo vero amore | E’ un personaggio molto famoso

Ha coronato un altro dei suoi sogni. E lo rende pubblico tramite alcune foto su Instagram: “Primi amori d’infanzia” scrive.

Realizzare i sogni avuti da bambino è sempre qualcosa di bello. Jonathan Kashanian ci è sicuramente riuscito in larga parte. Ma, negli ultimi giorni, ha avuto una ulteriore soddisfazione. Come dimostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Jonathan Kashanian: la carriera

Di nazionalità israeliana, Jonathan è naturalizzato italiano. Jonathan, sì. Perché tutti noi che guardiamo la televisione lo conosciamo così. Semplicemente. La sua carriera nel mondo della televisione nasce nel 2004, con la partecipazione e la vittoria alla quinta edizione del “Grande Fratello”.

Chic nell’abbigliamento e nel modo di fare, si specializza nella conduzione e nella partecipazione di programmi di moda e lifestyle. Lo ricordiamo come inviato de “La vita in diretta” e “Mezzogiorno in famiglia” sulle reti RAI. Ma anche su Mediaset, con “Verissimo”. Dal 2019 è nel cast di “Detto fatto”.

E’ uno degli speaker radiofonici della seguitissima radio RTL 102.5.

La foto con l’amore d’infanzia

Insomma, Jonathan non può certo lamentarsi della sua carriera. Vantando anche alcune interpretazioni cinematografiche. Ora, però, ha coronato un altro dei suoi sogni. E lo rende pubblico tramite alcune foto su Instagram: “Primi amori d’infanzia” il testo a corredo delle foto.

Negli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo, infatti, Jonathan è insieme alla famosissima Cristina D’Avena. Cantante, nota soprattutto per numerosissime interpretazioni delle sigle dei cartoni animati. Una voce inconfondibile per chi ha più di 30 anni.

Da sempre immagine candida, Cristina D’Avena negli ultimi anni è tornata alla ribalta anche “osando” un po’ sui social, con qualche foto in costume. Sempre senza malizia, né volgarità. Per tutti noi resta quella voce inconfondibile. Un amore d’infanzia. Per Jonathan, ma non solo.