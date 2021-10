Ricordate Fedro del Grande Fratello? Oggi è un’altra persona, la trasformazione è incredibile

Sarà per quel nome così particolare. O per quell’aspetto un po’ da orsacchiotto. O, ancora, per la sua simpatia. Ma Fedro è ricordato un po’ da tutti

Pur se tra coloro che non hanno vinto, Fedro Francioni rimane tra i concorrenti del Grande Fratello maggiormente ricordati.

Sarà per quel nome così particolare. O per quell’aspetto un po’ da orsacchiotto. O, ancora, per la sua simpatia. Ma Fedro è ricordato un po’ da tutti. Era, peraltro, uno dei personaggi maggiormente “amati” e menzionati dalla satira che in quegli anni si faceva sul Grande Fratello. Siamo infatti nel 2003 e il programma era all’apice del successo, con la terza edizione. Quell’anno a vincere fu la bionda Floriana Secondi. Ma chi ha fatto maggiormente carriera, sicuramente, è Luca Argentero. Oggi uno degli attori italiani più apprezzati del panorama.

E poi c’era lui, originario di Terni. Con quell’andatura e quello sguardo sornioni. Preso in giro per la sua simpatica (forse non per i vicini) tendenza alla flatulenza. Anche per queste caratteristiche era uno dei favoriti per la vittoria finale. Ma fu costretto ad abbandonare la casa a causa di un grave lutto.

Fedro, oggi

E’ uno dei concorrenti che non ha proseguito, poi, la carriera televisiva e nel mondo dello spettacolo. Oggi ha cambiato look. Lo vediamo pieno zeppo di tatuaggi. Capellone e con una folta barba. Non ha più percorso la strada dello spettacolo.

Lavora come speaker in una piccola radio e ha un canale YouTube, “Vicini di casa”, dove pubblica scenette esilaranti. Il canale è apprezzato e in crescita. Nel 2016 è diventato anche papà. Probabilmente è questo il maggiore successo che un uomo possa chiedere alla propria esistenza.