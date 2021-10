Ricordate Gabriela Sabatini? Ecco come l’ex regina del tennis mondiale ha stravolto la sua vita a 51 anni

Gabriela Sabatini la campionessa mondiale di tennis, dopo una lunga assenza dai riflettori, torna in un intervista dove spiega il suo nuovo e completamente diverso lavoro. Ecco cosa fa oggi.

Gabriela Beatriz Sabatini nata a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, il 16 Maggio 1970, è una ex tennista nonché campionessa mondiale con ben 27 titoli conquistati durante la sua carriera.

Alla tenera età di 13 anni la giovane e talentosa Gabriela Sabatini, partecipa e vince inaspettatamente nella categoria Junior, il torneo di Miami, mentre l’anno successivo diventa campionessa mondiale Juniores.

Quello fu solo il primo dei 27 titoli vinti dall’ex tennista, dando un grandissimo slancio alla sua carriera, e portandola ai livelli di notorietà che ha raggiunto oggi.

La fine degli anni ’80 per la Sabatini sono stati decisivi in quanto ha ampliato le sue entrate e la sua figura, dando vita ad una linea di profumi con la compagnia Muelhens.

Nel 2003, l’ex tennista argentina, diventa a tutti gli effetti una cittadina italiana assieme al fratello ed il padre, tutto merito del nonno, che si trasferì anni prima a Potenza Picena in provincia di Macerata.

Viene costruita ed esposta una statua di Gabriela Sabatini nel 2014 a Buenos Aires, accanto ad altre statue di personaggi come Lionel Messi e Diego Armando Maradona.

L’odierna occupazione dell’ex tennista

Ritiratasi nel 1996, Gabriela Sabatini, lontana dai riflettori e dai campi da tennis da molto tempo, scopriamo insieme cosa fa oggi per vivere.

L’ex tennista argentina, oggi gestisce le sue personali attività come la palestra, l’allenamento, ed il lavoro in maniera molto semplice, ma con la mentalità di un piccolo imprenditore di 30 anni motivato ed intraprendente.

Ed è proprio così che si sente la nostra Gabriela Sabatini, seppur avendo 51 anni si sente giovane, motivata ed intraprendente come se avesse 20 anni in meno.

Molti reputano il suo ritiro troppo anticipato, alla sola età di 26 anni, vivendo una vita in viaggio e piena di sacrifici, che l’hanno portata a volersi godere la vita come fa oggi.

In un’intervista, la Sabatini, dichiara che il tennis gli ha in un certo senso “rubato l’infanzia”, in quanto a soli 15 anni era già ben avviata nei campionati mondiali di tennis.

Questi episodi l’hanno portata oggi ad apprezzare ogni singolo viaggio che fa tra la Svizzera, dove tutt’oggi vive, Buenos Aires e Miami, ogni singolo momento di allenamento ed ogni singolo momento con gli amici.

Per la campionessa di tennis, la pandemia che tutt’oggi viviamo è stata un toccasana per le relazioni interpersonali e per se stessa, riuscendo a capire riflettendoci su, che ogni momento è prezioso ed indimenticabile.

Oggi Gabriela Sabatini, si occupa della sua ormai avviata linea di profumi, e si regala momenti veramente speciali grazie alla spensieratezza con cui affronta le sue giornate.

Ha dichiarato inoltre che l’unica cosa che vuole continuare a fare senza mai privarsene, sono i suoi bellissimi viaggi nelle più esotiche spiagge o città artistiche del mondo.