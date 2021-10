Alena Seredova confessa un difetto fisico che la rende “insicura” | Il dettaglio è lampante

In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva “Torno Sabato”. Considerata una donna bellissima, lei non si vede così e racconta cosa odia di se stessa.

La sua bellezza non è in discussione. Anche se non le ha comunque impedito la fine burrascosa del rapporto con il grande portiere Gigi Buffon. I due sono rimasti legati dal 2005 al 2014. Hanno avuto due figli e si sono sposati nel 2011. Una separazione che ha provocato grande sofferenza ad Alena. Ma, di certo, non è la sua unica insicurezza. E, vista la sua avvenenza, non crederete ai vostri occhi.

Alena Seredova: carriera e vita privata

Lei modella, bellissima. Nata in Repubblica Ceca (un tempo Cecoslovacchia). In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva “Torno Sabato”. Nel 2005, l’immancabile calendario sexy con la rivista Max. Ha recitato in alcuni cinepanettoni e partecipato a trasmissioni di successo come “Le Iene”.

Da un po’ di tempo non la vediamo sugli schermi. Alena Seredova si è presa del tempo per sé. La fine del matrimonio con Buffon l’ha segnata molto Sarebbe dovuta al tradimento di Gigi con la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico.

Oggi, però, Alena Seredova è nuovamente felice. Dal 2015 è legata all’imprenditore Alessandro Nasi. La coppia ha una figlia, nata nel 2020.

L’insicurezza fisica

Certamente non legata alla vicissitudine familiare avuta, anche una donna bellissima come Alena Seredova ha le sue insicurezze fisiche. Incredibile da crederci, ma vero.

Alta 1.81 centimetri e con il peso di 65 chilogrammi, Alena corrisponde ai canoni di bellezza più invidiati. Anche oggi che ha superato i 40 anni. Eppure, anche lei non si piace fino in fondo.

In una recente intervista ha dichiarato di non apprezzare i suoi primi piani ripresi frontalmente. Per questo nelle foto, la vediamo quasi sempre in posa di tre quarti. Per celare quello che lei ritiene un difetto, ovvero la mascella pronunciata stile “Ridge” di Beautiful. Ci dispiace, ma non siamo d’accordo!