Elettra Lamborghini e Afrojack, arriva la notizia: la “famiglia” si allarga

Famosissimi entrambi, spesso al centro di notizie e gossip. Anche con riferimento alla possibilità di avere un figlio. Adesso arriva la notizia tenera di un nuovo arrivo.

La rivelazione arriva, come spesso accade, tramite i social. Ma questa volta è una novità vera. E arriva in casa Elettra Lamborghini. Lei e il disc jockey olandese Afrojack non sono più soli in casa.

Elettra e Afrojack

Da anni, i due intrattengono una relazione sentimentale. I loro scatti su Instagram diventano spesso virali. Anche perché, altrettanto spesso, sono scatti provocatori. Magari con pochi vestiti addosso.

Elettra Lamborghini ha 27 anni ed è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

Anche se si è dichiarata bisessuale, intrattiene una relazione con Afrojack, dj olandese di origine del Suriname. Come tanti calciatori famosi, per intenderci.

Nel 2007 ha fondato l’etichetta discografica Wall Recordings; il suo album di debutto Forget the World è stato pubblicato nel 2014. Afrojack considerato uno dei 100 migliori DJ pubblicati da DJ Mag. È anche CEO di LDH Europe.7

Il nuovo arrivato

Ha iniziato esibendosi nelle discoteche, ma è approdata in televisione grazie a Piero Chiambretti. Da quel momento, una carriera tra social network, reality e talent show. Sempre con malizia e trasgressione. Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica.

Insomma, famosissima lei. Famosissimo lui. Sono, quindi, spesso al centro di notizie e gossip. Anche con riferimento alla possibilità di avere un figlio. Cosa che, fin qui, non è avvenuta. Eppure, proprio tramite i loro seguitissimi profili Instagram, sappiamo che c’è una novità in casa.

Nello specifico, un nuovo arrivo. Piccolo, carinissimo e con quegli occhietti che guardano con tenerezza il mondo. No, non è un bimbo. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno un nuovo cagnolino. E non potevano non condividerlo con tutti noi. “Our babvy girl” si legge nella story.