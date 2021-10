Giovanni Ciacci: la rinascita dopo aver sconfitto il “cancro” che gli ha devastato la vita

Giovanni Ciacci ha ammesso con grande sincerità e nettezza di aver chiesto aiuto per poter ritornare a vivere serenamente dopo il dramma che viveva da anni.

Giovanni Ciacci è uno stylist e consulente di stile per le star della televisione e del cinema. Spesso dietro le quinte, ma è un personaggio fondamentale per il mondo dello spettacolo. Prova ne sia che, nonostante non sia un uomo di spettacolo per antonomasia, sia molto celebre.

Giovanni Ciacci: la sua professionalità

Ha lavorato in diverse edizioni di Sanremo a fianco dei vip per costruire insieme a loro gli outfit con cui presentarsi sul palco dell’Ariston. Inoltre ha lavorato a stretto contatto con importanti fotografi nazionali e internazionali, e partecipa come consulente e opinionista in numerosi programmi televisivi.

Molto vicino a Valeria Marini, che l’ha introdotto e lanciato nel mondo dello spettacolo e del jet set. Dichiaratamente omosessuale, ha più volte confermato di aver vissuto numerose delusioni d’amore, che lo hanno fatto soffrire fin da giovane. Nel 2018 ha conosciuto Damiano Allotta, che è diventato il suo compagno e con il quale ha iniziato a programmare le nozze, in seguito però i due si sono lasciati.

Il “cancro dell’anima” di Giovanni Ciacci

Negli ultimi anni, in tanti hanno notato il dimagrimento del noto consulente di stile. Una perdita di peso collegata a una brutta malattia patita da Ciacci. Lo stesso curatore d’immagine l’ha definita “cancro dell’anima”. La bulimia.

La bulimia è uno dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Si caratterizza per l’eccessiva assunzione di cibo, le cosiddette abbuffate, seguite da episodi volti a liberarsi della quantità di cibo ingerita, con metodi quali il vomito autoindotto o l’uso di lassativi.

Ciacci ha ammesso con grande sincerità e nettezza di aver chiesto aiuto per poter ritornare a vivere serenamente. E così, messosi d’impegno, ha deciso di voler uscire dal tunnel. Ha perso circa 20 chilogrammi in tre mesi.

Adesso è bello vederlo più sereno. Perché si sente meglio fisicamente. Ed è più in pace con se stesso.