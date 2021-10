Richard Benson: dai palchi di mezzo mondo alla malattia e l’indigenza | Ecco come si è ridotto

Molto attivo nella scena underground romana. Gli ultimi anni non sono stati facili per Richard Benson. Scopriamo le sue condizioni e come si è ridotto oggi

Assai attivo nella scena undeground, soprattutto negli anni ’70. Negli ultimi anni è stato gravemente malato. Come sta oggi Richard Benson?

Richard Benson: carriera e vita privata

Italiano, ma di origine britannica. Benson è un chitarrista molto controcorrente e provocatorio. Molto conosciuto soprattutto a Roma. Celebri i suoi spettacoli dove viene riempito di insulti e dove il pubblico gli scaglia oggetti contro.

Ma faceva parte del personaggio. Il 15 settembre 2000 è vittima di un incidente. Una caduta dal Ponte Sisto di Roma a seguito della quale si frattura una gamba, costringendolo a una delicata riabilitazione. Voci incontrollate sulla dinamica. Per qualcuno un tentativo di suicidio. Ma Benson ha sempre dichiarato di essere stato vittima di un tentato omicidio.

Anche tutto questo mistero fa parte del personaggio. Una fama, quella sulla scena romana, che gli ha fatto guadagnare anche una piccola apparizione in “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, del 1992. Regista un romano doc, come Carlo Verdone.

La malattia

Gli ultimi anni non sono stati facili per Richard Benson. Il 22 novembre 2016, Repubblica TV ha pubblicato un video nel quale Richard Benson, insieme alla moglie Ester, chiede aiuto ai fan tramite donazioni, raccontando di essere affetto da problemi cardiocircolatori e di trovarsi in condizioni economiche precarie.

Le immagini mostrano un Richard Benson totalmente trasfigurato rispetto a come eravamo abituati a vederlo. Insomma, la preoccupazione è tanta. I suoi fan si mobilitano e vengono raccolti moltissimi soldi per il musicista metal. In un video di marzo 2017 Benson dichiara di essersi ristabilito e di avere molti progetti per il futuro.

Da poco prima del lockdown pubblica diversi video su YouTube in cui suona pezzi blues e pop. Un’attività online che gli è valsa anche un premio. Speriamo che i problemi siano definitivamente alle spalle.