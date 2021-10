Sanremo 2022: “pazza idea” di Amadeus per la co-conduzione | Le indiscrezioni sulla partner

Alla ricerca di uno o più volti femminili per la conduzione del Festival. Un ruolo che va ben oltre a quello di semplice “valletta”.

Voci e rumors incontrollati. Il Festival di Sanremo, si sa, in Italia rappresenta un evento che fa quasi fermare il Paese. Il pubblico lo attende con ansia. E anche le reti concorrenti in quei giorni si “arrendono” allo strapotere della kermesse. Ovviamente, grande importanza è riservata ogni anno ai conduttori. Resta certo il nome del noto Amadeus, che è anche direttore artistico. Ma le gatte da pelare sono nella scelta dei volti femminili. Ecco, quindi, la “pazza idea” del conduttore.

Verso l’edizione 2022

L’anno scorso fu molto problematico organizzare il Festival. Era pieno inverno la pandemia da Coronavirus mordeva ancora forte. Restrizioni, rischio contagi e quarantene. Ma, soprattutto, l’assenza del pubblico. Amadeus se la cavò benissimo, però.

Il pubblico, infatti, fiaccato da tanti mesi di brutte notizie e di tensione, accolse con grande favore la verve portata sul palco da Rosario Fiorello. Grande amico di Amadeus, con cui si è vista immediatamente la grande sintonia.

Ma il valore aggiunto fu, senza dubbio, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese del Milan è stato protagonista di diverse scenette e simpatici sketch con i due conduttori. Dimostrando di saper reggere bene non solo i campi importanti di calcio, ma anche un palco storico come quello di Sanremo. Secondo le voci che girano attorno all’edizione 2022, Ibra potrebbe nuovamente far parte del cast.

Ma, come detto, non è questo, al momento, il principale grattacapo di Amadeus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amadeus ha tenuto nascosta la malattia per anni. Ora finalmente rivela tutti i particolari

Il volto femminile

Il direttore artistico, infatti, è alla ricerca di uno o più volti femminili per la conduzione del Festival. Storicamente, la presenza femminile è sempre stata molto importante nella kermesse. Un ruolo che va ben oltre a quello di semplice “valletta”. Anche quando a condurre la gara erano mostri sacri come Pippo Baudo o Mike Bongiorno.

E, allora, non bisogna sbagliare la scelta. Come nelle trame di calciomercato, anche per il volto femminile fioccano ipotesi. Qualcuno ha fatto il nome di Chiara Ferragni. Notissima, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Ma l’influencer potrebbe avere un cachet troppo alto. E, comunque, sembra essere impegnata in altri progetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis e la malattia che le ha sconvolto la vita: Faccio terapia

E, allora, ecco la “pazza idea” di Amadeus. Giulia De Lellis. Sì, avete capito bene. Giovanissima, appena 25enne. E’ diventata famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Da quel momento è cresciuta tantissimo, soprattutto sui social. Scegliere lei potrebbe significare garantirsi un’ampia fetta di pubblico giovanile tra gli spettatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Iannone gela Belen e Giulia De Lellis: Solo una era seria

Qualcuno potrebbe storcere il naso. Giulia De Lellis ha pochissima esperienza nella conduzione e di certo non sarebbe gradita all’ala più “snob” dei telespettatori. Una delle opere principali della sua carriera, infatti, è fin qui il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.