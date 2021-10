Vi ricordate Maicol del Grande Fratello 10? Oggi è un’altra persona, irriconoscibile

Maicol Berti è stato il primo concorrente del Grande Fratello ad affermare chiaramente la sua omosessualità, ricevendo grande riscontro dal pubblico, ma finito il reality di lui si sono perse le tracce.

Maicol Berti è nato a Rovereto nel 1987 e quando partecipò al Grande Fratello aveva 22 anni ed uno stile particolare: capelli lunghi perennemente piastrati ed abbigliamento vivacemente colorato. La frase che scelse per rappresentarsi era “non sarò mai nessuno ma nessuno sarà mai come me”

Leggi anche -> Minacciati i concorrenti del Grande Fratello | Arriva direttamente da Napoli

Durante i 127 giorni di permanenza all’interno della casa, Maicol non nascose la sua sensibilità, raccontandosi a tutto tondo: il suo difficile rapporto con il padre, i pregiudizi che aveva dovuto affrontare e le difficoltà a trovare un lavoro. La produzione concesse a due concorrenti, Maicol appunto e George Leonard di uscire dalla casa per fare un viaggio segreto di un solo giorno a Parigi. Nella capitale francese i due visitarono musei e negozi… Nonostante non vinse, fu da molti considerato il vincitore morale e toccò a lui officiare la cerimonia dello spegnimento delle luci della casa.

Ma un’altra fu la sua grande vittoria, riuscì a recuperare il rapporto con il padre.

Leggi anche-> Ricordate Fedro del Grande Fratello? Oggi è un’altra persona, la trasformazione è incredibile

Maicol Berti oggi

Conclusa la sua avventura all’interno della casa, Maicol è completamente cambiato. In primis dal punto di vista fisico, ha abbandonato il lungo capello per un taglio “tattico”, capelli rasati a causa di una prematura calvizie, compensata però dalla crescita della barba incolta ad arte.

Ora lavora, come da lui stesso dichiarato in uno stabilimento balneare a Marina di Carrara oltre ad essersi buttato nell’avventura dell’influencing (pure lui..). In questa veste si vede spesso ritratto con Ester Giordano ex di El-Shaarawy.

Con alcuni dei concorrenti del GF è ancora in contatto, e non gli spiacerebbe partecipare ad un altro reality o a Tale e Quale show.

Leggi anche -> Ricordate Mascia Ferri, la “panterona” del Grande Fratello? Ecco com’è diventata, è irriconoscibile

Per quanto riguarda l’amore, non si hanno notizie certe, l’unica dichiarazione d’amore è per la sua Paillette…