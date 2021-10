Avete mai visto la casa di Paolo Bonolis? Una reggia “firmata” da rimanere a bocca aperta

Che i due non badassero a spese era noto, che non se ne facessero un problema ed ostentassero anche. Ma la loro casa è davvero qualcosa di inimmaginabile.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più in vista e più potenti della televisione italiana. Lui è il presentatore più popolare (e più pagato) della TV e lei imprenditrice di successo.

Chi sono

Entrambi romani (lui del 1961, lei del 1974) si sono conosciuti nel 1997. Lui era già un famoso showman ed era reduce dalla storia con Laura Freddi.

La carriera di Bonolis è cominciata negli anni Ottanta con la televisione per ragazzi. Tutti quelli che hanno compiuto gli “anta” lo ricorderanno come conduttore su Italia 1 di Bim Bum Bam.

Ma è negli anni Novanta che Bonolis è diventato quello che è ora grazie a programmi come Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, in coppia con il suo alter ego, Luca Laurenti.

Sonia Bruganelli prima di conoscere Bonolis era modella di fotoromanzi e occasionalmente faceva telepromozioni in TV. Fu proprio durante una di queste che i due si sono conosciuti ed innamorati.

Sposati dal 2002, hanno tre figli. La signora Bonolis è un tipo tosto e non si fa scalfire dalle critiche che le cadono addosso a pioggia per il suo tenore di vita da nababbo e allegramente ostentato su Instagram. Hanno fatto molto parlare i post dall’aereo privato. Sonia però si è difesa dicendo che le serve in quanto una delle figlie ha problemi cardiaci e diversamente non sarebbe in grado di gestirli prontamente. C’è da chiedersi come facciano i comuni mortali non imparentati col sultano del Brunei…

La casa/reggia dei BB

Inutile dire che i due non hanno badato a spese per la casa dove abitano. Prima di tutto la location: la magione è ubicata a Roma in Lungotevere Flaminio, dove il prezzo delle case è intorno ai 5000 euro al metro quadro. Nello stesso quartiere vivono anche Amadeus e Fiorello.

La casa ospita numerose camere da letto ed è arredata con numerosi pezzi griffati e di design. Alla signora Bruganelli di certo non piace il minimal.

Non possono certo mancare gli elettrodomestici di ultima generazione, per la gioia… del personale di servizio.

C’è da essere abbastanza certi che non spetti ai padroni di casa caricare la lavastoviglie o far andare la lavatrice.