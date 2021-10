Era considerata “l’erede” di Sofia Loren, sparita dalla tv | Ecco che fine ha fatto Barbara Chiappini

Sguardo penetrante, fisico da urlo e una somiglianza impressionante con la più diva tra le dive, Sofia Loren. Eppure ha fatto una scelta completamente diversa.

Barbara Chiappini nasce a Piacenza nel 1974, studia violino al conservatorio e si diploma al liceo scientifico della sua città. Nel 1993 partecipa a Miss Mondo e vince il titolo di Miss Mondo Fotogenia.

La carriera di showgirl

Il concorso le apre le porte della televisione. Comincia così come valletta a Buona Domenica, affianca grandi personaggi come Raimondo Vianello, Giorgio Tosatti e Marino Bartoletti in alcuni programmi sportivi.

Dopo aver lavorato anche a Domenica in e a Fornelli d’Italia con Davide Mengacci, partecipa nel 2003 alla prima edizione dell‘Isola dei Famosi.

La popolarità raggiunta e l’innegabile avvenenza la rendono protagonista di ben tre calendari, dal 2002 al 2004.

La vita privata

Nel 2011 si sposa, dopo sette anni di fidanzamento con l’imprenditore Carlo Marini Agostini. Inizialmente la coppia ha avuto problemi ad avere figli. Barbara infatti ha dovuto sottoporsi a delle cure per rimanere incinta. Ma poi i figli sono arrivati e Barbara è mamma felice di due bambini: Sveva e Folco, in onore del padre di Beatrice, la musa di Dante Alighieri.

Per godersi la maternità, Barbara ha diradato i suoi impegni professionali, ritirandosi a vivere in campagna, infatti gestisce, con il marito, un’azienda agricola che produce frutti di bosco.

Questa scelta ha radici nel passato della showgirl, la quale ha dichiarato di non aver avuto un’infanzia facile. La mamma, infatti, è morta quando era piccina ed è stata cresciuta da una zia. Per questo ha sentito da subito il forte impulso di farsi una famiglia sua.

Questo quadro idilliaco, però mostra qualche incrinatura l’estate scorsa quando la coppia si separa. Ma accade qualcosa che spinge i due a tornare insieme. La madre di Barbara appare in sogno ad una sua cugina e le da un messaggio da dare alla figlia. Il messaggio è una calda esortazione a ricucire il rapporto con il marito. E così accade.

Ora che la serenità è ritornata, la showgirl dice di sentirsi pronta per tornare in TV, magari per un nuovo reality.