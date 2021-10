Gabriel Garko rivelazione shock sul suo prossimo “progetto” | In Italia è illegale…

Finalmente libero di amare, Gabriel Garko si sente pronto per intraprendere l’impresa che gli cambierà la vita per sempre.

Gabriel Garko, alias Dario Gabriel Oliviero, è nato a Torino nel 1972. Il popolarissimo attore, per anni considerato un sex symbol, interprete di molti ruoli da “sciupafemmine” e per il quale schiere di donne hanno sospirato, circa un anno fa, ha fatto coming out.

Uscire allo scoperto

La rivelazione era stata preannunciata dallo stesso attore prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP con un post su Instagram: Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…Sono sicuro che molta gente giudicherà…Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…

Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità.

Ha poi chiarito la sua dichiarazione parlando di un “segreto di pulcinella” e di aver usato molte maschere e donne dello schermo di dantesca memoria per evitare di affrontare l’argomento anche con sé stesso.

Essere padre

Pare che al momento Gabriel sia felicemente accasato con una persona che è al di fuori del mondo dello spettacolo, di cui non rivela altro.

La felicità appena raggiunta ha fatto maturare in Garko il desiderio di paternità. Si sente pronto per essere padre e pensa anche di possederne le qualità. Un desiderio che lui stesso però definisce realistico.

La strada più semplice sarebbe l’adozione, ma attualmente, per la legislazione italiana, non è possibile né per una coppia dello stesso sesso, né per i single.

Alla maternità surrogata per il momento non pensa, anche quella, del resto, in Italia è illegale.

Quello però che maggiormente trattiene Gabriel dal realizzare il suo desiderio è la sfiducia nel mondo di oggi e nel futuro. Teme il mondo che si dovrebbe trovare ad affrontare un eventuale figlio.

Ma avere un figlio è avere fiducia nel futuro.