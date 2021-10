Gianna Nannini: nuovo arrivo in famiglia, la figlia Penelope non sarà più sola

Dietro quell’anima rock e quell’aspetto aggressivo, si cela una donna molto dolce. Soprattutto con la sua bimba. Da poco ha deciso di darle una compagnia e di allargare la famiglia

Probabilmente l’unica vera rocker italiana. Ma dal cuore tenero, come dimostra dall’atteggiamento specialmente con la figlia Penelope. Parliamo di Gianna Nannini, protagonista di una storia molto toccante.

Gianna Nannini: la carriera

In attività fin dal 1974, ma tuttora una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano. Sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1, Alessandro Nannini. Il primo grande successo discografico della Nannini è il singolo America, uscito nel 1979.

Ma da quel momento la sua carriera è un crescendo costante. Alcuni tra i brani più noti della storia italiana appartengono a lei: da “I Maschi” a “Fotoromanza”, passando per “Meravigliosa creatura” e “Bello e impossibile”. Recentemente, anche l’intenso “Sei nell’anima”. Ovviamente, notissima anche “Un’estate italiana”, l’inno per i Mondiali di calcio di Italia ’90, realizzata insieme a Edoardo Bennato.

Il 23 agosto 2010 diventa di pubblico dominio il suo stato di gravidanza all’età di 56 anni, scatenando un dibattito sull’opportunità di avere figli in età avanzata. Ma Gianna Nannini ha sempre difeso la sua scelta d’amore.

Il “cucciolo” in casa Nannini

Da oltre 40 anni, Gianna Nannini ha una compagna, Carla. Che, però, ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Le due sono molto riservate e gelose della propria vita privata.

Il 26 novembre 2010 dà alla luce la figlia Penelope nella clinica la Madonnina di Milano. Le due sono molto unite. Addirittura per tutto il 2012 Gianna Nannini non si esibisce in tour, ma si dedica alla figlia e alla preparazione del nuovo album. Il 26 novembre, giorno del compleanno della figlia Penelope, viene annunciato l’album di inediti dal titolo “Inno”, che verrà pubblicato in Italia il 15 gennaio 2013.

Recentemente, Gianna Nannini ha dimostrato tutta la sua tenerezza e l’amore nei confronti di Penelope, facendole un regalo molto gradito. Un cagnolino di colore bianco, che ha commosso i fan, una volta visto su Instagram. La bambina ha deciso di chiamarlo Jolly.