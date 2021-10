La rivelazione sconcertante della star internazionale: “ho visto gli alieni..” e non è la sola

La sua vita non è fatta solo dei crescenti successi professionali e discografici. Ma anche di problemi e grandi eccessi. Ecco l’ultima esperienza

Qualcuno potrebbe storcere il naso. Non crederci. Considerarla una boutade. Perfino scherzarci sopra. Ma la rivelazione fatta dalla cantante Demi Lovato è sconvolgente. E non si può certo dire che sia alla ricerca di fama o notorietà.

Demi Lovato: la carriera

29enne attrice e cantautrice statunitense. Ha origini messicane, irlandesi e italiane. Ha ottenuto notorietà grazie al ruolo ottenuto nella pellicola prodotta dalla Disney Camp Rock e al fortunato singolo da essa tratto “This Is Me”. All’epoca del suo secondo album Here “We Go Again”, era diventata l’artista femminile più giovane della storia a debuttare in prima posizione nella classifica americana degli album.

La sua carriera è in grande ascesa e il successo si deve soprattutto ai suoi singoli. Nella sua carriera, Lovato ha venduto oltre 24 milioni di copie nel solo territorio statunitense.

Il racconto sconvolgente

Insomma, di tutto ha bisogno, Demi Lovato, tranne che di fama e notorietà. Tuttavia, la sua vita non è fatta solo dei crescenti successi professionali e discografici. Lovato ha anche racconta di aver subito frustranti atti di bullismo all’età di 12 anni tanto da chiedere a sua madre di darle un’istruzione domiciliare.

Più recentemente ha rivelato di essersi fatta ricoverare per problemi fisici ed emotivi. E di aver sofferto anche di bulimia, tanto da alleviare il suo dolore con droga e alcol. Non ha fatto mistero dell’uso di droghe: dalla cocaina agli oppioidi. Ed è stata anche ricoverata per questi gravi problemi, avendo patito anche un ictus.

Anche sotto il profilo sessuale, la personalità di Demi Lovato non è semplice. Si è prima definita bisessuale, poi pansessuale. Nel maggio 2021 ha affermato di identificarsi come nonbinary, preferendo i pronomi they/them, di genere neutro.

Insomma, un tipo di certo particolare e non ordinario. Ma la sua ultima confessione è ancor più sconvolgente.

La cantante ha dichiarato infatti di aver incontrato gli alieni. Ebbene sì. I protagonisti di tanti film e racconti di fantascienza. L’incontro sarebbe avvenuto in una non meglio precisata zona desertica.

Il racconto, un po’ vago, annovera un cerchio blu sospeso a mezza altezza. Oltre a lei, presente anche la sorella Dallas e il migliore amico Matthe Scott Montgomery. Siete liberi di non crederci…