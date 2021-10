Loredana Lecciso: ecco a cosa ha rinunciato per amore della famiglia | Una scelta coraggiosa

Spesso criticata, Loredana Lecciso ha raccontato di aver preso una scelta controcorrente in passato. E di averlo fatto per la sua famiglia

Famosa soprattutto per la sua relazione con il celebre cantante Al Bano. Loredana Lecciso è un personaggio televisivo con una presenza assai ricorrente sui nostri schermi. Questo iper presenzialismo le ha anche causato alcuni problemi con l’Ordine dei Giornalisti, cui era iscritta, fino alla radiazione ufficialmente per il mancato pagamento delle quote.

Loredana Lecciso: la carriera e la relazione con Al Bano

Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

Un successo nato nelle piccole emittenti pugliesi, ma, ovviamente dovuto anche e soprattutto alla relazione con Al Bano Carrisi. Per anni in coppia con Romina Power, da tempo il cantante di Cellino San Marco è legato alla bionda showgirl.

Da Al Bano ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

Il gran rifiuto di Loredana Lecciso

Oggi 49enne, soprattutto negli scorsi anni ha colpito per la sua appariscenza. Ovviamente, in tanti hanno fatto notare anche la differenza di età con Al Bano, oggi 78enne. Questa è stata solo una delle tante critiche cui è stata sottoposta negli anni Loredana Lecciso.

Eppure, oggi emerge un dettaglio che forse tanti non si sarebbero aspettati. In passato, quindi all’apice del proprio successo e della propria avvenenza, Loredana Lecciso avrebbe rifiutato di realizzare un calendario senza veli.

Una scelta che non tutte le donne dello spettacolo hanno saputo fare. E non è stata presa magari per placare la gelosia di Al Bano. Ma per qualcosa di più intimo e personale. Secondo quanto dichiarato in una intervista, Loredana Lecciso ha detto di averlo fatto per i propri familiari. Perché non sapeva come avrebbero potuto prendere una simile scelta.