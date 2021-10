Ornella Muti vive un un “castello” ecosostenibile | Ecco dove e con chi

Un po’ lontana dagli schermi rispetto al passato. Ma ha più tempo per dedicarsi alla famiglia e alla sua bellissima abitazione.

Tra gli anni ’70 e ’80 è stata un sogno erotico per tantissimi italiani. Oggi è da tempo scomparsa dagli schermi. Il ritiro, di fatto, dalla scena, non le ha impedito di avere una bellissima casa. E di avere ancor più tempo per curarla.

Ornella Muti: carriera e vita privata

Il suo vero nome è Francesca Romana Rivelli. Ha 66 anni. Nella sua carriera ha lavorato con i registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano: da Damiano Damiani a Mario Monicelli, passando per Dino Risi, Carlo Verdone e Paolo Virzì. Per lei collaborazioni internazionali anche con John Landis e Woody Allen.

Ovviamente il grande pubblico la ricorda anche e soprattutto per alcuni film con Adriano Celentano, con cui si vociferò di una relazione. Ma ha lavorato anche insieme ad altri mostri sacri della comicità italiana, come Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due “Nastri d’argento” consecutivi come miglior attrice protagonista, nel 1988 e nel 1989.

La casa di Ornella Muti: ecco con chi vive

Ornella Muti ha tre figli: la più grande e la più famosa è Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità.

Ornella e Naike, oltre a essere due gocce d’acqua, sono molto unite. Tanto da vivere insieme in una bellissima casa. Ed è proprio attraverso i social di Naike che possiamo intravedere degli interni dell’abitazione. Si tratta di una casa immersa nel verde in provincia di Alessandria. L’abitazione punta molto sulla ecosostenibilità. Senza, però, perdere in bellezza. Ornella Muti è di religione buddhista, quindi capita di notarla mentre fa yoga.

Dai post Instagram, in cui le due pubblicizzano anche alcuni prodotti, notiamo interni assolutamente ben rifiniti e un ambiente molto luminoso. Insomma, una casa curata ed elegante. Con due donne così belle e di classe, non poteva essere altrimenti. Non mancano ovviamente animali di ogni genere, dai maiali ai cani, ai cavalli che girano liberi per la casa.

