Annalisa Minetti verso la luce | Ecco come potrebbe tornare a vedere

Un talento e una bellezza immensi. Non frenati dalla sua cecità. Annalisa Minetti non ha mai fatto la vittima

Cantautrice, scrittrice, conduttrice televisiva e modella. E anche atleta paralimpica. La carriera di Annalisa Minetti si declina in diversi modi. Sempre di successo. Una donna bellissima e di talento, che non è mai stata frenata anche da un destino avverso. Che adesso, però, potrebbe cambiare.

Il successo di Annalisa Minetti

Vince “Miss Lombardia” e partecipa a Miss Italia nel 1997. Si classifica settima e vince “Miss Azira Ragazza in Gambissime”. L’anno d’oro, però, è il 2008, quando partecipa al Festival di Sanremo con “Senza te o con te” sia nella sezione Giovani che nella sezione Campioni. Evento che la porta ad essere l’unica artista ad aver ottenuto tale risultato nello stesso anno.

Un talento e una bellezza immensi, dicevamo. Non frenati dalla sua cecità. Annalisa Minetti non ha mai fatto la vittima. Anzi, è riuscita a trionfare anche nelle competizioni paralimpiche. Nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo della categoria ciechi. Nello stesso anno conquista anche la medaglia di bronzo ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica 2012. L’anno successivo conquista la medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica 2013 negli 800 metri ottenendo il nuovo record del campionato.

La luce per Annalisa

Insomma, una vita e una carriera di successo. Che ci dimostra come non ci si debba mai arrendere, anche quando tutto sembra contro di noi. Non ha mai vissuto la cecità come un handicap, ma certamente ha sempre sperato di poter tornare a vedere.

Ebbene, i nuovi ritrovati della scienza potrebbero essere ora dalla sua parte. Grazie a occhiali speciali, la cantante e atleta potrebbe ritornare a riconoscere le persone e gli oggetti. Si tratta di speciali telecamerine, grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale.

“Ti cambia la vita” ha detto in un’intervista in cui ha spiegato i meccanismi di tale tecnologia. Sarebbe un “miracolo” che auguriamo ad Annalisa Minetti e tutti coloro sono affetti da cecità. Per lei, sarebbe l’ennesimo successo di una vita straordinaria.