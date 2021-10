Gemma Galgani e il tragico lutto che le ha sconvolto la vita: “Ora vedo soltanto le tenebre…”

Gemma Galgani, uno tra i volti noti di Uomini e Donne, sta vivendo un terribile lutto. Questo momento ha portato, la famosa donna, nel più tragico degli sconforti.

Gemma Galgani è uno dei volti noti di Uomini e Donne, arrivata nel programma condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’amore e poi diventata uno dei personaggi iconici anche come opinionista di spessore. Famigerate le sue battaglie verbali e all’ultima frecciatina con Tina Cipollari. Gemma è stata resa celebre grazie al “trono over”, ma negli ultimi tempi hanno spesso fatto discutere le sue frequentazioni con uomini molto più giovani di lei.

Leggi anche >>> Il dramma di Antonella Mosetti dopo la perdita del figlio: “Ho rischiato di morire..”

Negli ultimi giorni, però, la donna torinese ha vissuto un vero e proprio dramma a causa della tragica scomparsa di un ragazzo a lei caro. Si tratta di Nicolas Esposto, uno dei tre italiani morti nell’incidente stradale in Arabia Saudita. Oltre ai ballerini, hanno perso la vita anche il noto artista Antonio Caggianelli e il romano Giampiero Giarri.

Tragedia in Arabia Saudita, Gemma Galgani piange la scomparsa di Nicolas Esposto

Gemma Galgani conosceva personalmente il giovane Nicolas Esposto. Un avvenimento che l’ha fatta sprofondare nello sconforto e attraverso i suoi social ha voluto ricordare così il ballerino: “Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole, ora vedo soltanto le tenebre, perché un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ragazzi, ballerini di professione. Uno di loro, Nicolas, è stato a lungo una maschera al Teatro Colosseo, un onore ed un piacere lavorare con lui, un ragazzo che, con il suo perenne sorriso, trasmetteva gioia ed entusiasmo a chiunque”.

Leggi anche >>> Rocco Siffredi, la sua vita sconvolta dal terribile lutto: “.. l’ho vista soffrire sempre..”

La Galgani ha poi concluso: “E proprio adesso che riaprivano i teatri, con la possibilità di ricevere nuovamente calore ed applausi dal pubblico, per loro il sipario resterà chiuso per sempre. Non c’è conforto di fronte ad un incidente improvviso, se non il pensiero che, per un periodo troppo breve, ha potuto fare della danza, la sua passione da sempre, il suo lavoro. A te, caro Nicolas, un posto nel mio cuore”.