Il crollo di Maria Teresa Ruta: da una tragedia del genere “non ci riprende mai…”

Una drammatica esperienza subita da giovane ad opera di due ragazzi. Il racconto shock della conduttrice televisiva.

Quei capelli biondi, quel sorriso smagliante, quella lunga carriera nella televisione. Sono solo una parte della medaglia. Dentro di sé Maria Teresa Ruta ha un dolore lontano nel tempo, ma non per questo sopito. Ma ha trovato il coraggio di raccontarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Teresa Ruta: Voglio un figlio da Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta: carriera e vita privata

Una carriera iniziata alla fine degli anni ’70 come fotomodella. Ma è dal decennio successivo che Maria Teresa Ruta si fa conoscere al grande pubblico. I primi ruoli sono quasi sempre di valletta. Del resto, Maria Teresa è giovane e bella.

Ma con il passare del tempo, Maria Teresa Ruta si guadagna la fiducia per la conduzione anche di importanti trasmissioni. Per esempio, per cinque anni è volto principale de “La Domenica Sportiva” e successivamente la vediamo anche ne “Il processo del lunedì”. E’ stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona, nel 1986, quando il calciatore si trovava in forza al Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amedeo Goria sconvolto dopo la rapina subita in Francia da due finti poliziotti

Questo impegno nel mondo sportivo, la portò anche a conoscere e sposare il giornalista Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004. Dal gennaio 2006 è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

Non solo sorrisi

La sua vita, però, non è caratterizzata solo da sorrisi e da successi televisivi. Nel 2012 Maria Teresa Ruta ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia. Un male che fa soffrire molte persone. Ma che non è l’unico dolore nella sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricordate Anna Maria Barbera? Il retroscena inaspettato sulla scomparsa di Sconsolata dalla tv

Nel corso della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver subito una violenza sessuale quando era più giovane. Un abuso perpetrato nel corso di una rapina ad opera di due ragazzi. “Adesso con questa ci divertiamo” avrebbe detto uno dei due. Un dramma che la nota conduttrice televisiva ha poi specificato ulteriormente in un’intervista. Raccontando l’umiliazione di dover riferire cosa indossasse quel drammatico giorno. Come se contasse qualcosa.

Uno stupro non consumato completamente per l’intervento di una passante. Ma il trauma resta: “Non ci si riprende mai” ha detto Maria Teresa Ruta.