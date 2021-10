La Regina Elisabetta costretta ad obbedire agli ordini: da oggi non potrà più farlo

Oggi 95enne, la Regina Elisabetta è probabilmente la sovrana più longeva del mondo. Non solo per la sua veneranda età, ma anche perché regna dal 1952

Anche una sovrana così longeva, quando a parlare sono i medici, deve solo “obbedire” agli ordini. Le prescrizioni sanitarie nei confronti della Regina Elisabetta sono ferree. A preoccupare, infatti, sono le condizioni di salute della sovrana del Regno Unito.

Il regno della Regina Elisabetta

Oggi 95enne, la Regina Elisabetta è probabilmente la sovrana più longeva del mondo. Non solo per la sua veneranda età, ma anche perché è in carica dalla morte del padre. Siamo al 6 febbraio 1952. Figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII.

Un regno lunghissimo, quello della Regina Elisabetta. Che ha superato varie epoche, ha visto cambiare il mondo. Ha visto spegnersi le persone a lei vicine. Dalla tragica morte di Lady Diana, con cui, tuttavia, mai ebbe un rapporto idilliaco. Alle morti della sorella Margaret, avvenuta nel 2002. E, più recentemente, del compagno di una vita, il principe Filippo, che si è spento nell’aprile del 2021.

L’obbligo imposto alla Regina

Adesso, però, preoccupa anche la salute della Regina Elisabetta. In una delle ultime uscite pubbliche, ha fatto impressione tra i sudditi vederla, per la prima volta, aiutarsi con il bastone. Solo una volta era accaduto, negli anni ’90. Ma in quel caso la sovrana veniva da un’operazione al ginocchio.

Adesso la situazione è diversa, con lo stato di salute della Regina che preoccupa non poco lo staff sanitario. Da qui, dunque, la decisione drastica: stop alcolici. La Regina Elisabetta, quindi, avrebbe ricevuto il secco divieto di consumare bevande alcoliche, proprio per tutelare la sua salute.

L’obiettivo è quindi quello di scongiurare il peggioramento delle condizioni generali. Come accaduto nel caso della sorella Margaret, accanita fumatrice e bevitrice fin dall’età di 15 anni.

Non è il caso della Regina Elisabetta, che, invece, ha sempre mantenuto un tipo di vita più salutare e morigerato. Ma il divieto di bere alcolici sarà stato sicuramente un colpo duro per la sovrana che, secondo quanto si apprende, non avrebbe mai rinunciato al suo Martini serale. Ma adesso le cose sono cambiate.