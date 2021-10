Laura Freddi: a distanza di anni, la verità sul tragico retroscena che l’ha fatta separare dall’ex marito

Laura Freddi, oltre che per la sua vita professionale, ha sempre fatto parlare di se per le sue relazioni sentimentali; è stata, infatti, compagna di molti volti noti. La tragedia che ha vissuto l’ha devastata.

Come tante donne dello spettacolo, è stata lanciata dalle prime due edizioni di “Non è la Rai”, il celebre programma pomeridiano di Gianni Boncompagni. Poi una lunga carriera televisiva e una vita privata che di privato aveva ben poco. Ma con un avvenimento molto triste. Che ha segnato la vita di Laura Freddi.

Laura Freddi: la carriera

Dopo gli esordi con “Non è la Rai”, entra nella casa degli italiani come velina di “Striscia la notizia”, insieme a Miriana Trevisan. La bionda e la mora, come nelle tradizioni di “Striscia”. Siamo negli anni ’90, il periodo migliore della carriera di Laura Freddi che, fino ai primi anni degli anni 2000 conduce diverse trasmissioni di successo come il “Festivalbar”, “Il Quizzone”, “Occhio allo specchio!” e “Super”.

Più diradata la sua presenza in tv negli ultimi anni. Le sue apparizioni di maggiore rilievo sono del 2015 (“Tale e quale show”) e del 2016 (“Grande Fratello Vip”).

Molto note le sue relazioni sentimentali negli anni: dal celebre conduttore Paolo Bonolis, al calciatore (anche dell’Inter), Fabio Galante, fino al collega Daniele Bossari.

Il dramma

Il dramma vissuto da Laura Freddi non coinvolge, però, questi fidanzati famosi. Sebbene sia un problema, gravissimo, legato alla vita sentimentale. Negli scorsi anni, infatti, la bionda showgirl ha dovuto purtroppo subire una gravidanza interrotta al terzo mese.

Siamo tra il 2006 e il 2008. Nel 2006, infatti, sposa Claudio Casavecchia, dal quale si separa nel 2008. Quella gravidanza interrotta l’ha segnata molto. Come prevedibile. Si tratta, infatti, di uno dei traumi maggiori che possa avere una donna.

Proprio questa terribile esperienza avrebbe causato tanti litigi tra i due che, alla fine, decideranno di interrompere il loro matrimonio. Adesso, fortunatamente, la vita di Laura Freddi è molto più serena. Ha una figlia, Ginevra, nata il 3 gennaio 2018 e avuta con il compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.