Spunta il testimone sulla rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo | Il retroscena inaspettato

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ormai rotto da un bel po’, ma ecco spuntare altri retroscena sulla separazione tra i due cantanti.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata una di quelle spesso al centro del gossip, con continue voci su possibili e ipotetici tira e molla tra i due. Ora la coppia, da cui è nato anche un bambino, è definitivamente scoppiata con entrambi i cantanti che hanno già trovato nuovi partner. Il musicista partenopeo ha al suo fianco Denise Esposito, di ben 25 anni più giovane e dai cui aspetta anche un figlio. Anna Tatangelo, invece, è uscita allo scoperto sui social postando fotografie in compagnia del suo nuovo compagno Livio Cori, anche lui cantante napoletano.

In una recente intervista a Verissimo, l’artista originaria di Sora ha parlato proprio della sua nuova e recente storia d’amore: “È nato tutto nella maniera più inaspettata possibile, perché ero super cinica, un po’ delusa. E invece questo rapporto cresce ogni giorno. Sono innamorata, sto bene. Lui mi fa stare molto bene, mi fa ridere e sono contenta”.

Rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i retroscena raccontati dalla sorella della cantante

Il rapporto tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata molto importante per entrambi che più volte hanno mostrato davanti alle telecamere il grande amore che li legava. E proprio per questo motivo la loro rottura non è stata semplice, con momenti di enorme sconforto vissuti anche dalla cantante. E a raccontare i retroscena della separazione è stata Silvia Tatangelo, sorella di Anna, in una intervista a DiPiù: “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

La sorella della Tatangelo ha poi svelato i veri motivi della rottura: “La vera colpa è del lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”.