Dopo la carriera calcistica, Stefano Bettarini è passato ad una più patinata vita da personaggio televisivo, ma questo non è bastato a tenerlo lontano da tragedie quotidiane.

Stefano Bettarini nasce a Forlì nel 1972. La sua passione è il calcio, gioca da terzino sinistro.

Dopo aver militato nelle giovanili dell’Inter, il calciatore “bello” esordisce in C1 con il Baracca Lugo, passa poi alla B con la Lucchese prima e la Salernitana poi, alla Serie A arriverà nel 1996 grazie al Cagliari. Nel 1997 passa alla Fiorentina, ma non risultando gradito a Trapattoni, esce dalla prima squadra. Militerà anche nel Bologna, nel Venezia, Sampdoria e Parma dove chiuderà la sua carriera nel 2005.

Rimane anche coinvolto in uno scandalo calcio-scommesse. Difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno, subisce una squalifica di cinque mesi.

Il calciatore bello

Bello lo è e piacione pure. Di lui si innamora Simona Ventura che all’epoca, televisivamente parlando, trasforma in oro tutto ciò che tocca. I due si sposano nel 1998 ed hanno due figli Niccolò e Giacomo. Nel 2004 i due si lasciano. La causa sono le innumerevoli “scappatelle” del belloccio, che le rivelerà più tardi quando sarà nella casa del Grande Fratello, specificando che erano conquiste fatte durante il matrimonio.

Dopo la fine della sua carriera di grande calciatore, il bel Stefano si ricicla personaggio televisivo. Conduce la Talpa e partecipa a reality per sbarcare il lunario: tre Grandi Fratelli Vip in uno viene eliminato per bestemmia, due Isole dei Famosi, e Ballando con le stelle.

La tragedia

Ma la vita gli riserva una sorpresa e non piacevole. Nel 2019 Niccolò, il maggiore dei suoi figli, viene accoltellato per essere intervenuto in una colluttazione fuori da un locale notturno. Bettarini ricorda con strazio il momento in cui è stato avvisato. Gli dissero che il figlio era grave.

Gli aggressori (erano in quattro) gli hanno inferto diverse coltellate, portato tempestivamente al Niguarda, il ragazzo è stato prontamente operato e salvato.

Completamente rimesso e con i colpevoli condannati, Niccolò ha ripreso la sua vita. Ora sta seguendo le orme dei genitori in TV. Infatti è stato il conduttore della versione social de “Il Collegio”.