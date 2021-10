Dal Parlamento alle feste private è un attimo| L’ex deputata “in vendita” su Instagram

Sul profilo Instagram scorgiamo anche un volantino in cui vi sono tutte le informazioni per poterla avere alla propria festa

E’ stata parlamentare della Repubblica italiana dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992. E’ uno di casi che, ancora oggi, vengono ricordati per dipingere la politica nostrana. Di sicuro, però, la si ricorda per un altro tipo di carriera. Ora, in un certo senso, è tornata alle origini.

La bionda in carriera

Oggi ha 69 anni. Ma per diverso tempo è stata il sogno erotico di molti italiani. Proprio la sua grande, grandissima, popolarità, le hanno permesso di diventare deputata. Sebbene arrivasse da ben altra carriera. Stiamo parlando di Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller. Ma, per tutti, Cicciolina.

Insieme a Moana Pozzi, la più famosa pornostar degli anni ’80 e ’90. Di nazionalità ungherese, farà grande carriera soprattutto in Italia. Fino alla candidatura nel Lazio e all’elezione nel Parlamento Italiano, grazie al Partito Radicale.

L’esordio in ambito pornografico avvenne nel 1983, con il film “La conchiglia dei desideri”, diretto da Schicchi. L’ultimo film pornografico di Cicciolina fu invece “Passione indecente”, girato nel 1991. Fondò insieme a Schicchi l’agenzia Diva Futura, che scoprì, fra le altre, Moana Pozzi, Ramba e Barbarella, e diresse anche un film hard.

La “nuova” carriera

Ora, all’età di 69 anni, non si rassegna alla pensione (anche parlamentare). E, in un certo senso, ritorna alle origini. Con il mondo dello spettacolo. Immaginiamo non proprio casto. Pubblicizza sul proprio profilo Instagram la sua nuova attività. Cicciolina, infatti, si propone per feste private. Immaginiamo molto sexy e piccanti.

Sul proprio profilo Instagram scorgiamo anche un volantino in cui vi sono tutte le informazioni per poter avere o un videomessaggio personalizzato del mito degli anni ’80. Oppure la sua presenza, dal vivo.

A metà tra la goliardia e la serata hot. Se siete interessati, Cicciolina non aspetta altri che voi!