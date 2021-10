Eros Ramazzotti, la rivelazione “piccante” su Michelle Hunziker: “.. a letto non lo faceva mai..”

Per anni uniti, hanno dato alla luce Aurora, che oggi vediamo in tv. Ma è polemica sul dettaglio fornito da Eros su Michelle riguardo al loro rapporto intimo.

Sono stati per anni una delle coppie più belle e di successo del mondo dello spettacolo. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, però, hanno terminato la propria relazione da tempo. Il celebre cantante, a distanza di anni, si è lasciato scappare una rivelazione sull’intimità di coppia.

Conosciutissimo in Italia, ovviamente. Ma è difficile immaginare quanto grande sia il successo di Eros Ramazzotti nel mondo. Insieme a Laura Pausini, infatti, è probabilmente l’artista italiano che riscuote maggiori consensi a livello internazionale.

Oggi 57enne, la sua carriera è ormai ultratrentennale. Dal 1984 ha venduto circa 64 milioni di dischi, duettando con star indiscusse della musica: da Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, passando per Tina Turner, Ricky Martin, Anastasia e Joe Cocker.

Nel 1986 vince anche il Festival di Sanremo con “Adesso tu”. Ma è solo uno dei suoi grandissimi successi. Da “Stella gemella” a “Cose della vita”, passando per “Se bastasse una canzone”. E poi, “Un’emozione per sempre” e molti altri. In diversi casi interpretati anche in duetti che resteranno nella storia della musica.

Famosa la sua storia d’amore con Michelle Hunziker, cui dedicherà anche la celebre canzone “Più bella cosa”. I due si separeranno nel 2009 dopo molti anni di matrimonio.

Il dettaglio intimo

Ovviamente altrettanto famosa è lei, Michelle Hunziker. Volto assai noto della televisione italiana. Di nazionalità svizzera, oggi 44enne, ha iniziato la sua carriera come modella. Ben presto, però, si è affermata nella televisione italiana come conduttrice. Negli anni conduce “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima”, “Striscia la notizia”, oltre al “Festivalbar 2002” e “Festivalbar 2003”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono rimasti legati per molti anni. Dalla loro unione è nata anche Aurora, che da qualche anno ha intrapreso la carriera di conduttrice.

Insomma, una coppia famosissima. Lui, famoso in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile. Lei, sempre di buon umore e sorridente. In tanti hanno sempre sottolineato la tendenza alla risata della showgirl svizzera.

Proprio su quest’ultimo particolare, Eros Ramazzotti, incalzato da Pio e Amedeo si è lasciato andare a una affermazione, che qualcuno ha trovato di cattivo gusto.

“A letto non rideva mai” ha detto il cantante. E non tutti hanno apprezzato.