La “Gatta Nera” torna sulla creta dell’onda: a 40 anni fa ancora impazzire gli uomini

Su Instagram si mostra spesso con le sue forme prorompenti. E vederla “twerkare” ha fatto schizzare gli ormoni di tanti…

Anche nei periodi in cui è apparsa di meno sugli schermi, è sempre stato impossibile dimenticarla. Con quella pelle d’ebano e quelle forme prorompenti. Ainett Stephens è una delle donne della tv più amate dagli uomini.

Prorompente anche a 39 anni

Per lei, il tempo sembra non trascorrere mai. Anche oggi, a 39 anni, continua a essere apprezzatissima dagli uomini e non solo. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e ogni foto fa il pieno di like e interazioni. Anche perché Ainett non disdegna di mostrarsi in costume o, comunque, in pose sexy. E la natura è stata molto generosa con lei.

D’altra parte, notoriamente, nell’immaginario maschile, il fisico latino e sudamericano è, da sempre, un sogno erotico. E, infatti, Ainett è venezuelana. E ha iniziato la propria carriera nel 2000 giungendo tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela e posando per un calendario i cui ricavi vengono destinati alle popolazioni dell’Amazzonia.

La “gatta nera” nella tv italiana

Le maggiori fortune, però, Ainett le fa in Italia. Nel 2006 la sua popolarità aumenta grazie al ruolo della “Gatta Nera” nel quiz-preserale Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1. Da quel momento moltissime apparizioni in televisione. Da ricordare “Circo Massimo Show” e, soprattutto, sulle reti RAI, “Quelli che il calcio” e “Detto fatto”.

Negli ultimi mesi è ritornata in auge con la partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Basta girare un po’ sui social per notare come il pubblico apprezzi molto la sua presenza e le sue forme all’interno della casa. L’abbiamo vista anche “twerkare”, scatenando gli ormoni di tutti. E anche molti dei suoi coinquilini non sono affatto indifferenti alla sua bellezza.