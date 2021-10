Ritorna l’incubo pandemia: dal Regno Unito una nuova mutazione del Covid

Aleggia lo spettro delle restrizioni. La Lettonia, intanto, torna al lockdown, con il coprifuoco stabilito fino a metà novembre

Mentre l’Italia e il Mondo provano, faticosamente, a uscire dalla pandemia da Coronavirus, dal Regno Unito arrivano notizie drammatiche. Non solo per quanto concerne la recrudescenza del contagio.

I numeri del Regno Unito

Le politiche applicate nel Regno Unito si sono dimostrate e si stanno dimostrando fallimentari. Tanto nella primissima ondata della pandemia da Covid-19, quanto adesso. Nei primi mesi del 2020, infatti, l’Inghilterra governata da Boris Johnson e convinta di poter raggiungere la “immunità di gregge”, fu uno degli Stati che pagarono il maggiore dazio in termini di contagi e di vite perdute.

Oggi, con restrizioni molto più blande rispetto all’Italia (ma anche ad altri Paesi), il Regno Unito torna in piena emergenza. Si viaggia attorno ai 50mila contagi giornalieri (l’Italia ne ha circa 2000). Anche le vittime, circa 200 al giorno, sono ancora altissime.

La nuova variante

Se l’ultima, significativa variante, la cosiddetta “Delta”, sembra essere arginata dai vaccini, restano punti interrogativi su quanto emerge oggi. Dal Regno Unito, infatti, si starebbe sviluppando un’altra sotto-variante del Covid. Non si conoscono, ancora, livelli di contagiosità, né di letalità. Né si sa se sia resistente ai vaccini attuali.

Il presidente Johnson rassicura la popolazione sostenendo come per ora la curva dei ricoveri resti per entro il livello di guardia. Ma di certo le politiche britanniche sono state quasi masochistiche. La campagna vaccinale, dopo lo sprint iniziale, ha abbassato la velocità. E il “liberi tutti” delle ultime settimane potrebbe costare caro.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è la nuova mutazione della variante Delta. Denominata ‘AY.4.2’. Gli studiosi britannici la considerano più contagiosa del 10% rispetto alla versione predominante. Ma, ovviamente, come in ogni nuova scoperta, si brancola nel buio. E intanto, aleggia lo spettro delle restrizioni. Che potrebbero coinvolgere la Gran Bretagna, dopo che la Lettonia è tornata in lockdown e con il coprifuoco, fino a metà novembre.