Che fine ha fatto Jerry Calà? Dopo essere sparito dagli schermi confessa: “..puzzo di morto…”

È ormai diverso tempo che Jerry Calà non si vede in tv o al cinema. E a spiegarne i motivi è stato proprio l’attore italiano.

“Libidine. Doppia libidine. Libidine coi fiocchi”. Chi non ha mai sentito, almeno una volta nella sua vita, questa famosa cinematografica? A pronunciarla è Jerry Calà uno dei volti noti e più famosi del cinema e della televisione italiana.

Tra gli anni ’80 e ’90, il comico siciliano ha scritto pagine importanti del cinema popolare del nostro Paese con pellicole come “Il ragazzo del Pony Express”, “Vacanze di Natale”, “Sapore di Mare” e tanti altri che hanno divertito e appassionato gli italiani.

Da un po’ di tempo, però, Jerry Calà è scomparso dalla televisione e della scena cinematografica se non fosse per una recente ospitata a Domenica In da Mara Venier, con cui è stato sposato dal 1984 al 1987 con un rapporto che adesso li vede legati da una buona amicizia, dove ha raccontato il suo passato ricordando i tempi andati.

La confessione di Jerry Calà, ecco perché è sparito dalla televisione

Il fatto di non lavorare più come un tempo, però, pesa sulle spalle di Jerry Calà. Nonostante i sui 70 anni di età, l’attore catanese ha ancora voglia di mettersi in mostra non trovando però riscontro da parte dei registi e produttori moderni.

E in una intervista su Radio 2, al programma I Lunatici, il comico ha parlato proprio della sua voglia di fare ancora cinema lanciando anche una provocazione: “Mi piacerebbe fare più cinema. Viviamo in un’Italia che rispetto ad altri Paesi è provinciale. Altrove gli attori che hanno una storia vengono tenuti da conto e coccolati, vengono chiamati per fare delle parti anche come genitori o come nonni. Qui invece si dice che uno puzza di morto”.