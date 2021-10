Diletta Leotta: la grande responsabilità di rievocare un “mito” dei teenager degli anni 80

Con i suoi capelli biondi, le sue forme prorompenti e i suoi abiti provocanti, è un vero e proprio idolo dei maschi italiani.

Da quando c’è lei, guardare i pre-partita e i post-partita dei march di serie A è diventato più piacevole. Il successo di Diletta Leotta è infatti inarrestabile. Sogno erotico di tutti gli appassionati di calcio. Insomma, un mito. Adesso legherà il proprio nome a un altro mito del passato.

Diletta Leotta: la carriera

30enne, originaria di Catania. Con i suoi capelli biondi, le sue forme prorompenti e i suoi abiti provocanti, è un vero e proprio idolo dei maschi italiani. Su Instagram ha moltissimi followers, che vanno in visibilio con le sue foto in costume o con abiti provocanti.

Inizia la sua carriera con alcuni concorsi di bellezza. Ma ben presto arriva alle reti che contano. Prima Mediaset e poi Sky, dove si specializza nelle trasmissioni sportive. Viene in seguito annunciato il suo approdo sulla piattaforma DAZN, per la quale conduce dall’ottobre 2018 il programma “Diletta gol”, mentre dal 2019 conduce sulla stessa piattaforma i programmi spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce, il 5 dicembre seguente, i Gazzetta Sports Awards. Il 4 e l’8 febbraio 2020 (1ª e 5ª serata finale) ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Insieme al mito del passato

Insomma, la sua carriera è in grande ascesa. E se oggi, Diletta Leotta è un sogno erotico degli italiani, può sembrare un segno del destino che la bionda catanese ora leghi la sua presenza a un sogno erotico del passato.

Stiamo parlando di Postalmarket. La celebre rivista che arrivava in milioni di case in tutta Italia. 45.000 spedizioni al giorno, 600 miliardi di lire di fatturato. Siamo negli anni in cui non esisteva ancora l’e-commerce, ovviamente. La rivista pubblicizzava spesso intimo e costumi. Ed era, ovviamente, molto gettonata tra i giovani e gli adolescenti.

I tempi che cambiano avevano portato alla chiusura nel 2007, il fallimento nel 2015 e l’acquisizione, nel 2018, da parte di una nuova proprietà. Ora Postalmarket ritorna e ha scelto proprio Diletta Leotta per la prima edizione del nuovo corso.

La conduttrice ha commentato definendo “un onore” quello di essere sulla copertina che ha immortalato bellezze come Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni e Monica Bellucci. Vedremo se la presenza di Diletta sulla copertina riuscirà a dare un colpo di mano con la nuova versione.