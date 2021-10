L’incredibile trasformazione di una delle donne più belle del mondo. Oggi è quasi irriconoscibile. Cosa ne pensate di come si è trasformata Monica?

E’ ormai diventata un sostantivo. Quando si vuole indicare la donna più bella del mondo, magari in una iperbole, si dice “Monica Bellucci”. Orgoglio italiano, capace di diventare una star internazionale. Mora, bellezza mediterranea per eccellenza. O forse no. Guardate l’incredibile trasformazione.

Monica Bellucci: la carriera

Proprio la sua sensualità, quei tratti mediterranei, quelle forme generose e perfette l’hanno fatta diventare famosa. Su tutte le pellicole realizzate, certamente “Malena” di Giuseppe Tornatore è quella più iconica della bellezza di Monica Bellucci. Il piccolo interprete del film probabilmente non era l’unico a fare pensieri peccaminosi su di lei.

Nella sua carriera, comunque “Malena” non è l’unico successo. Dopo gli esordi in alcuni film italiani (la ricordiamo in “I Mitici – Colpo gobbo a Milano”), la sua carriera si è dipanata soprattutto all’estero. Nella sua carriera ha preso parte a svariati film di notevole successo internazionale, fra cui “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” di Larry e Andy Wachowski, “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam e “Spectre” di Sam Mendes. E’ stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere a causa delle scene di sesso e violenza in esse contenute: fra le più note “Dobermann” e “Irréversible”.

Ha recitato anche all’ex marito, l’attore francese da cui ha avuto una figlia. Bellissima, come lei. Ovviamente.

La trasformazione

Insomma, la sua sensualità è nota in tutto il mondo. Anche oggi, all’età di 57 anni, Monica Bellucci colpisce con la sua bellezza e la sua classe. Così come le sue forme. Scollatissima nelle scene di “Matrix”, dove interpreta la compagna del Merovingio. Ma, ovviamente, a colpire sono i suoi occhi e il suo sguardo ammaliante. E i suoi capelli neri, bellissimi.

O forse non sempre neri. In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, Monica Bellucci si mostra totalmente diversa da come la conosciamo. Non più mora, ma biondissima, con i capelli color oro che le scendono sulle spalle. E, ovviamente, una scollatura molto generosa, che esalta le sue forme.

Mora o bionda, poco importa per i fan. Bellissima, come sempre, avvolta in quell’abito nero.