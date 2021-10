Come acquistare una villa di lusso con una sola banconota da 500 euro | Tutto possibile grazie a eBay

Uno dei sette tagli di banconota in euro. La più preziosa. Ma questa su Ebay vale veramente tantissimo. usando solo questi 500 euro, è possibile addirittura comprare una casa da mezzo milione di euro.

Nell’immaginario comune, anche a mo’ di battuta, tante volte abbiamo detto di non aver mai visto una banconota da 500 euro. Ebbene, in questo caso la frase è esattamente letterale. Perché una banconota così non l’abbiamo mai vista!

Le banconote da 500 euro

Uno dei sette tagli di banconota in euro. La più preziosa. È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona (19 membri e 4 microstati convenzionati all’uso dell’euro) che utilizzano l’euro come moneta unica e 2 che utilizzano l’euro in maniera unilaterale (Montenegro e Kosovo).

Il 4 maggio 2016 il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di sospendere la circolazione della banconota da 500 euro (che già non veniva stampata dal 2014), che è stata interrotta il 27 gennaio 2019 (il 26 aprile dello stesso anno in Germania e Austria).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La moneta con errori di conio più costosa di sempre | Cercatela tra le vostre

La rarissima banconota in vendita

Più che rara. Unica. Per acquistare questa banconota serve una fortuna. Ma potrebbe valere ancora di più! La troviamo in vendita su Ebay. Si tratta di una banconota da 500 euro con filo parzialmente mancante e con un errore di stampa Duisenberg. Serie S del 2002 prima serie Italia.

Questa serie è rarissima, firmata dal predecessore di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea, Wim Duisemberg, La scheda ci dice che la spedizione può essere effettuata in tutto il mondo con posta raccomandata tracciabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Attenti a questa banconota da 20 euro

Il venditore possiede la banconota dal 2003 e richiede bonifico bancario o Paypal. Ma è possibile anche il pagamento con carta di credito. Lo stesso venditore afferma che preferisce vendere ai clienti provenienti da Arabia Saudita, Stati Uniti, Giappone, Quatar, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Federazione Russa, Francia, Cina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Attenti a questa banconota da 20 euro

Ma non chiude le porte a nessun facoltoso. Anche perché, per acquistare quest’unica banconota da 500 euro servono ben 400mila euro. Ma nella scheda si segnala che possa valere anche 600mila. Facendo quindi una banale media, siamo di fronte a un pezzo da mezzo milione di euro. Sostanzialmente con questa singola banconota sarebbe possibile acquistare qualsiasi cosa, anche una splendida villa di lusso con piscina.

E chi l’ha mai vista?