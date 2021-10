E’ come una droga: Il 90% degli italiani è un consumatore abituale di questa sostanza

Può creare non pochi problemi, soprattutto se contemporaneamente si assumono determinate medicine. I consigli dei medici

Può provocare in soggetti predisposti episodi di tachicardia sinusale, quindi cardiopalmo, oppure insonnia – viene consigliato di astenersene o di usarlo con moderazione. Eppure è probabilmente la sostanza più assunta al mondo. Ma sappiamo quanto faccia male?

Amato da tutti

Chi non lo ama? Eppure non ha tutti i benefici che si pensa. Per esempio, non favorisce in alcun modo la digestione. Una modestissima quantità apporta all’organismo solo 45 calorie in totale. Anche prima di mettersi in viaggio non è consigliato, se non dopo aver mangiato. Infatti è uno stimolante e facilita l’attenzione, ma favorisce anche un’ipersecrezione gastrica fastidiosa, soprattutto a stomaco vuoto.

Peraltro può portare agitazione, insonnia, nervosismo, nausea, tachicardia (battito cardiaco accelerato), mal di testa, mal di stomaco, minzione frequente, incapacità di controllare la minzione, tremori muscolari e altri ancora.

Di quale sostanza stiamo parlando? Ma del caffè, naturalmente!

Per gli amanti del caffè: qualche consiglio

“Ah che bello café, pure in carcere o’ sanno fà”. Cantava il grande Fabrizio De Andrè nella sua “Don Raffaè”. E, in effetti, il caffè è probabilmente la bevanda più amata e più diffusa al mondo. Nelle sue varie declinazioni. Dall’espresso all’americano. Unisce i continenti.

Ma, come abbiamo visto, può creare non pochi problemi, soprattutto se contemporaneamente si assumono determinate medicine. A ben vedere, si comporta proprio come le droghe, creando dipendenza. E in passato vi sono stati anche atleti professionisti squalificati per l’eccessiva quantità di caffeina nel sangue.

Per intenderci, non pensiamo che il caffè abbia solo effetti negativi. Il consumo di caffè è stato associato a una riduzione del rischio di insorgenza del cancro del colon-retto, del carcinoma della bocca, del carcinoma epatocellulare e del cancro alla prostata.

Ma non bisogna esagerare. Il consiglio dei medici è di non superare le quattro o cinque tazzine al giorno. Evitiamolo, inoltre, a stomaco vuoto perché può far sorgere problemi di natura gastrica.