Lorella Cuccarini e Pippo Baudo, oltre alla carriera c’è dell’ “altro”

Più lontana dalla televisione, ma non arretra di un millimetro nella sua lotta sociale. Anche per sensibilizzare le donne ai controlli. Che possono davvero salvare la vita. Combatte come una leonessa, nonostante la sofferenza della propria malattia.

Lorella Cuccarini: la carriera

Oggi 56enne, Lorella Cuccarini è una delle tantissime “scoperte” del grande Pippo Baudo. Lei, però, è stata molto brava a sfruttare l’occasione, dimostrando grandi capacità in svariati campi. Dalla conduzione al ballo, fino alla produzione di canzoni. Uno dei suoi più grandi successi è “La notte vola”, cantata ancora oggi a distanza di diversi lustri.

Proprio con Pippo Baudo ha condiviso anche la malattia: il cancro alla tiroide. Entrambi lo hanno scoperto nel corso di alcuni controlli. E hanno anche subito delle operazioni per evitare il peggio.

Un male che, nel caso di Lorella Cuccarini, ha posto un freno alla sua carriera televisiva, che, fino a quel momento l’aveva portata sulla cresta dell’onda. Con trasmissioni di enorme successo, come “Buona Domenica”, fino all’edizione del 1993 del Festival di Sanremo.

La sclerosi multipla

Da diversi lustri, peraltro, Lorella Cuccarini è testimonial dell’associazione “Trenta ore per la vita”, assai impegnata per aiutare i malati di sclerosi multipla.

In pochi sanno che la Sclerosi Multipla è una malattia che colpisce soprattutto le donne e in un periodo della loro vita che dovrebbe essere quello più bello, tra i 20 e i 40 anni.

L’impegno di Lorella Cuccarini prosegue per sensibilizzare l’opinione pubblica. Nonostante il tumore alla tiroide contro cui sta combattendo e che l’ha costretta anche all’asportazione della ghiandola. Tanta forza e tanta nobiltà d’animo la premieranno. Ne siamo certi!