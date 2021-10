Rosita Celentano, chi è stato il suo primo amore? | Oggi è famosissimo

Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. E, negli anni ’80, legata anche a un grande personaggio, che la volle anche come protagonista di un suo lavoro

E’ figlia di uno dei cantanti più famosi d’Italia, Adriano Celentano. Ma da giovane è stata fidanzata con un altro dei cantanti più apprezzati dal pubblico. Stiamo parlando di Rosita Celentano.

Rosita Celentano: la carriera

Per un po’ di tempo schiacciata dal peso di essere figlia di due grandi della musica e dello spettacolo italiano: Adriano Celentano e Claudia Mori. Tenta la strada della musica, ma non con grande successo. Ed è proprio in questo settore che si fa sentire il peso dei genitori importanti.

Meglio la carriera televisiva, soprattutto negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Da segnalare “La domenica del villaggio”, con Davide Mengacci. Importante anche la co-conduzione di Domenica In nel 2000 e poi, un decennio dopo, di Domenica Cinque.

Negli ultimi anni la sua presenza in televisione si è un po’ diradata, anche se nel 2019 appare nel film “Compromessi sposi”.

Il fidanzato famoso

Per lei anche la presenza in due videoclip musicali. “Pazzo di lei” di Biagio Antonacci, nel 2005. Ma non è con Antonacci che Rosita Celentano ha avuto una relazione giovanile. Per rintracciarla, infatti, bisogna tornare agli anni ’80.

Rosita ha una ventina d’anni (è nata nel 1965) e lui è un giovane rapper scanzonato. Successivamente evolverà la carriera nel cantautorato, diventando un punto di riferimento intellettuale per molti. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. I due, in quel periodo, erano molto uniti. Jova la volle anche nel videoclip di “La mia moto”, nel 1989.

La loro storia d’amore, bellissima, però si rivelerà un amore giovanile. Entrambi prenderanno strade totalmente diverse e altrettanto felici nel corso degli anni.