Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista | Lo scatto nascosto che ha lasciato tutti a bocca aperta

Sonia Bruganelli è un’ex fotomodella di romanzi nonché moglie di Paolo Bonolis e affermata imprenditrice. Come tutti, ha degli scheletri nell’armadio che è riuscita a tener chiuso per diverso tempo. Vediamo, ora che è pubblico, di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli nata a Roma il 20 Febbraio 1974 è un’ex modella di fotoromanzi, conosciuta soprattutto per la sua attività televisiva e per il matrimonio con uno dei conduttori italiani più importanti di sempre, Paolo Bonolis.

Laureata in Scienze della Comunicazione, passa spesso del tempo all’interno di alcune trasmissioni Mediaset, mentre il tempo restante lo divide tra la famiglia ed il lavoro.

Potrebbe interessarti>>>Sonia Bruganelli racconta: “Nostra figlia Silvia è una forza della natura”

La Bruganelli è l’imprenditrice, infatti l’intraprendente conduttrice televisiva, ha creato una collezione di abbigliamento per il programma “Avanti un Altro”, condotto dal marito Paolo Bonolis sostenendolo in tutto e per tutto.

Oggi la Bruganelli aiuta il marito a selezionare il cast degli ospiti o dei concorrenti per i programmi “Avanti un Altro”o “Ciao Darwin”, grazie alla sua agenzia talent, la SDL 2005.

Dal 13 Settembre 2021, Sonia Bruganelli, fa parte della squadra presentatrice nonché opinionista, della sesta edizione del “Grande Fratello VIP“.

Lo scatto nascosto della Bruganelli

Oggi Sonia Bruganelli all’età di 47 anni sembra una giovane, sexy ma allo stesso tempo elegante mamma imprenditrice, quindi svela il suo segreto, dichiarando che è così solo grazie ai suoi figli ancora adolescenti e senza fretta di crescere.

Sonia Bruganelli avrebbe nascosto per tutto questo tempo, uno scatto che avrebbe sicuramente lasciato a bocca aperta tutti i suoi fans e followers, e così è stato.

Lo scatto nascosto proviene dal passato e la ritrae come nessuno l’aveva mai vista prima, forse solo il marito Paolo Bonolis l’ha vista così.

La Bruganelli quindi porta in superficie la foto nascosta che avrebbe sconvolto tutti, presentandola in un modo in cui nessuno l’aveva mai vista prima, completamente irriconoscibile.

Potrebbe interessarti>>>Maurizio Costanzo alla Bruganelli: “Un errore ostentare ricchezza”

La foto di Sonia Bruganelli, la vede vestita di un colore sgargiante, una chioma bionda frisè e quei bellissimi e profondi occhi di colore azzurro, che con il suo inarrestabile fascino ha conquistato dal primo momento il cuore di Paolo Bonolis.