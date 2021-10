Wanda Nara impazzita per il tradimento: scopre la chat hot tra Icardi e l’amante

Emergono ulteriori messaggi sul caso Icardi-Wanda Nara, con i messaggio che si scambiavano l’attaccante e China Suarez.

Sabato sera è esplosa la bomba con Wanda Nara che è uscita allo scoperto sui social accusando il marito Mauro Icardi di tradimento e cancellando tutte le foto in sua compagnia. Da quel momento si sono susseguite una serie di scuse e frecciate tra i due su Instagram: l’attaccante del PSG che provava a chiedere perdono a furia di post d’amore, la modella argentina che pubblicava storie con la mano senza l’anello in bella vista. In tutto questo clamore ecco poi uscir fuori il nome e l’identità dell’ipotetica amante di Icardi: China Suarez, attrice argentina che avrebbe fatto perdere la testa al calciatore.

Sempre sui social, però, la prorompente sudamericana si è voluta difendere per scacciare via tutte le critiche sul suo conto: “Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio. Facile far passar male me per scaricare le responsabilità. Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto. Quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato. Non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi. Ho dovuto relazionarmi con uomini credendo a quello che dicevano: che erano separati o che si stavano separando. Uomini che dopo hanno guardato in silenzio lasciando che andassi in pasto ai lupi. A tutti quelli che ‘cancellano’ la gente: siamo sicuri che sono nelle condizioni di farlo?”.

Caso Icardi-Wanda Nara, la chat segreta con China Suarez

La verità, però, sembra essere ancora lontana dall’essere svelata. Andando contro la versione di China Rodriguez, giornali argentini svelano come sia stata proprio la bella argentina a fare il primo passo verso Mauro Icardi dopo averlo visto in una videochiamata tra lei e… Wanda Nara: “Mauro, ti ho visto eri bellissimo”. E il giornale Oggi svela quelli che sarebbero i dettagli della chat segreta, su Telegram, tra il calciatore e l’attrice.

“C.S.” così sarebbe stata salvata in rubrica China Suarez dal bomber del PSG. Foto bollenti, messaggi tiepidi e l’argentina che commentava tutte le foto di Icardi provocando: “Sicuro di essere davvero innamorato?”. Fino all’invito di vedersi in un posto lontano, prima della furia di Wanda. Che la verità stia, come sempre, nel mezzo?