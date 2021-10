Avete visto l’ultimo acquisto di Gianluca Vacchi? E’ veramente un’auto da “cani”

Celebre imprenditore e influencer italiano. Famoso per la sua ricchezza, che viene spesso e volentieri ostentata sui social network.

Lui si considera l’ultimo vero dandy. Uno dei pochi contemporanei. Stiamo parlando di Gianluca Vacchi. 54enne, ma ancora con tanta voglia di divertirsi e di far discutere.

Chi è Gianluca Vacchi

Celebre imprenditore e influencer italiano. Famoso per la sua ricchezza, che viene spesso e volentieri ostentata. La sua vita e i suoi eccessi finiscono in maniera sistematica sui social e, in particolare, su Instagram. Vacchi, oltre ad essere un businessman, lavora anche come deejay, musicista e attore. Una presenza capillare e frenetica sui social, funzionale a mostrarlo come un dandy contemporaneo. Ma che spesso gli ha attirato addosso critiche e polemiche.

La sua figura è legata al nome della IMA, un’azienda bolognese che è uno dei colossi nel settore del packaging. Può vantare ben 5mila dipendenti, e produce macchine per il confezionamento di alimentari, cosmetici, farmaci e molto altro ancora.

Dal 1961, da più di 50 anni, IMA produce macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Nel 1963 la famiglia Vacchi acquistò il 52% delle quote aziendali e nello stesso periodo IMA lanciò la produzione di macchine automatiche per il confezionamento del tè in filtro, di cui oggi è leader mondiale.

L’auto da cani

Grande amico di Flavio Briatore, con cui condivide la passione per il lusso e per le serate mondane. Gianluca Vacchi è un vulcano di idee e recentemente ha aperto tre locali per la rivendita di kebab a Milano. Ovviamente il suo gusto per il lusso, lo porta anche a essere considerato sprecone. Come una persona che dà continui schiaffi alla miseria.

E probabilmente questo è il commento di qualcuno anche al post Instagram si mostra in jeans e camicia viola, con i suoi tre cagnoni. Uno di colore nero, uno marrone scuro e l’altro beige. I tre sono a bordo di una Lamborghini. Sembrano a proprio agio nella parte riservata al bagagliaio. Sintomo del fatto che la supercar della casa automobilistica italiana sia, evidentemente, un ambiente familiare per i tre pelosi di Gianluca Vacchi.