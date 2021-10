Flavio Briatore: la figlia che non ha mai riconosciuto | Oggi è famosa

Note le relazioni con Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Ma anche un’altra bellissima. Ecco chi è e come è andata

Oltre ai redditizi affari, Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell a Elisabetta Gregoraci. Ma non solo. C’è un’altra donna importante. Con cui Briatore avrebbe anche avuto una bambina. Mai riconosciuta.

Flavio Briatore: gli affari e gli amori

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

Note le relazioni con Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Ma anche un’altra bellissima.

La figlia non riconosciuta

Con queste due bellissime donne, Briatore ha avuto relazioni più durature. Ma Briatore è stato brevemente legato alla top model tedesca Heidi Klum, da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata nel maggio 2004. I due interruppero la relazione prima della nascita della bambina e Briatore si è sempre opposto al test del DNA.

La piccola è stata poi adottata dal successivo compagno di Heidi Klum. Briatore, invece, si è sempre rifiutato di riconoscerla. E sembra che i due si vedano pochissimo. “Leni”, bellissima, sta seguendo le orme della mamma Heidi nel mondo della moda e delle sfilate.